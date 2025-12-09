Pellegrini, che paura: in ospedale per la piccola Matilde. "Ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi"

"Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo…". Dall'Ospedale del Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar, a pochi km da Verona, Federica Pellegrini racconta la paura per la figlia Matilde, ricoverata per convulsioni febbrili. "È la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi!! - scrive su Instagram l'ex campionessa di nuoto, che posta una foto sul letto abbracciata alla piccola, due anni il 3 gennaio - Convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente, questa volta stava dormendo quindi non abbiamo messo la Tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco…. Occhi in su, testa indietro e respiro che pian piano si fermava …. L’abbiamo ridestata dopo pochissimo (ma mi è sembrata una vita)con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura. Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui... Da ieri...". Poi il rientro di corsa del papà Matteo Giunta dalla Polonia, dove era impegnato per lavoro: "Siamo qui per lei… aspettando di tornare a casa. E appena starà meglio faremo tutti gli accertamenti del caso ovviamente. E speriamo non capiti più cuore mio".