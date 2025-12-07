Europei in vasca corta, Alberto Razzetti si impone nei 400 metri misti e regala la vittoria all'Italia nel medagliere

Una prova difficile da gestire, ma che il finanziere ligure ha preso di petto sin dal delfino dove ha iniziato a sgretolare della concorrenza, venendo però raggiunto dagli avversari nel corso della frazione di dorso dove si è rifatto sotto l'inglese Max Litchfield. Razzetti ha però accelerato nuovamente nella rana dove ha fatto il vuoto rispetto agli altri concorrenti e concludendo nel migliore dei modi nello stile libero.