NUOTO

Europei in vasca corta, Alberto Razzetti si impone nei 400 metri misti e regala la vittoria all'Italia nel medagliere

Il 26enne genovese si è imposto in 3'58"79 permettendo alla squadra azzurra di conquistare per la prima volta nella sua storia la vetta nel medagliere

di Redazione
07 Dic 2025 - 20:58

Alberto Razzetti spazza via nel giro di pochi minuti la delusione per i 200 metri delfino e conferma il titolo nei 400 metri misti agli Europei di nuoto in vasca corta. Il 26enne genovese ha regalato il quarto oro di giornata all'Italia permettendo alla squadra azzurra di aggiudicarsi per la prima volta nella sua storia la vittoria nel medagliere. 

Una prova difficile da gestire, ma che il finanziere ligure ha preso di petto sin dal delfino dove ha iniziato a sgretolare della concorrenza, venendo però raggiunto dagli avversari nel corso della frazione di dorso dove si è rifatto sotto l'inglese Max Litchfield. Razzetti ha però accelerato nuovamente nella rana dove ha fatto il vuoto rispetto agli altri concorrenti e concludendo nel migliore dei modi nello stile libero.

Il portacolori delle Fiamme Gialle ha quindi toccato la piastra in 3'58"79 anticipando Litchfield, secondo in 4'03"25, e il tedesco Cedric Bussing, terzo in 4'03"51. 

razzetti
europei
nuoto

