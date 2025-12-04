Europei in vasca corta, la staffetta 4x50 stile libero mista vince l'oro con il record del mondo

Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis hanno chiuso in 1'27"26 davanti a Ungheria e Paesi Bassidi Redazione
L'Italia chiude il terzo giorno degli Europei di nuoto in vasca corta con una prestazione storica. Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Silvia Di Pietro e Sara Curtis hanno conquistato l'oro nella staffetta 4x50 metri stile libero mista con il nuovo record del mondo. Il quartetto azzurro ha toccato la piastra in 1'27"26 anticipando l'Ungheria e i Paesi Bassi, ma soprattutto ottenendo il terzo successo nella competizione continentale.
Italia costretta a difendersi nella prima frazione con Deplano a causa di una partenza sprint della Croazia, tuttavia le cose si sono subito messe al meglio grazie a Zazzeri che ha ripreso il comando sin dalla subacquea permettendo agli azzurri di passare a metà gara davanti all'Ungheria.
I magiari hanno tentato il contro-sorpasso nella terza frazione con Di Pietro in acqua, ma la romana si è difesa passando il testimone a Curtis che ha fatto definitivamente il vuoto completando lo sforzo in 1'27"26. Seconda piazza per l'Ungheria che ha chiuso in 1'28"04, mentre i Paesi Bassi hanno completato il podio in 1'28"42.