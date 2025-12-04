Logo SportMediaset

NUOTO

Europei in vasca corta, la staffetta 4x50 stile libero mista vince l'oro con il record del mondo

Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis hanno chiuso in 1'27"26 davanti a Ungheria e Paesi Bassi

di Redazione
04 Dic 2025 - 21:15

L'Italia chiude il terzo giorno degli Europei di nuoto in vasca corta con una prestazione storica. Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano, Silvia Di Pietro Sara Curtis hanno conquistato l'oro nella staffetta 4x50 metri stile libero mista con il nuovo record del mondo. Il quartetto azzurro ha toccato la piastra in 1'27"26 anticipando l'Ungheria e i Paesi Bassi, ma soprattutto ottenendo il terzo successo nella competizione continentale. 

Italia costretta a difendersi nella prima frazione con Deplano a causa di una partenza sprint della Croazia, tuttavia le cose si sono subito messe al meglio grazie a Zazzeri che ha ripreso il comando sin dalla subacquea permettendo agli azzurri di passare a metà gara davanti all'Ungheria.

I magiari hanno tentato il contro-sorpasso nella terza frazione con Di Pietro in acqua, ma la romana si è difesa passando il testimone a Curtis che ha fatto definitivamente il vuoto completando lo sforzo in 1'27"26. Seconda piazza per l'Ungheria che ha chiuso in 1'28"04, mentre i Paesi Bassi hanno completato il podio in 1'28"42.

