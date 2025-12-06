Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

"È stata una grande emozione, oggi ero super agitato e nervoso ma è andato tutto bene. È un'emozione anche essere in piedi, fino a una settimana fa ero ancora in carrozzina, quindi è un grande successo". Così il cestista Achille Polonara dopo aver portato la fiamma olimpica di Milano-Cortina nella staffetta che ha preso il via allo Stadio dei Marmi di Roma. L'azzurro, affetto da leucemia, ha parlato della sua battaglia contro la malattia: "É stata complicata, spero di essere alla fine e che da adesso in poi le cose vadano meglio. Essere un atleta mi ha aiutato molto e anche la giovane età ha fatto la sua parte". "Sono sempre stato un combattente", ha aggiunto. "Passare la fiamma a lui è stata una soddisfazione immensa. So cosa ha passato e non è da augurare a nessuno, ma lui ha affrontato tutto da guerriero", ha detto Gianmarco Tamberi.