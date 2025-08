Nuoto, Mondiali: l'Italia chiude quarta nella 4x100 mista

Una grande prima frazione di Thomas Ceccon non basta per consegnare all'Italia l'ottava medaglia nei Mondiali di nuoto. Il bronzo nella staffetta 4x100 mista, molto attesa dopo l'ottimo tempo ottenuto nella mattinata, sfuma per soli dieci centesimi. Arriva così un quarto posto per il quartetto azzurro, con due campioni olimpici: Ceccon e Martinenghi avevano aperto la staffetta, poi ecco Burdisso e D'Ambrosio. Ottimo il tempo di Ceccon, un 51.80 che aveva portato i nostri portacolori in prima posizione. Martinenghi nuotava più lento delle sue possibilità, cambiando però in testa anche dopo la seconda frazione. Le difficoltà, per l'Italia, iniziavano e si sviluppavano nelle due frazioni conclusive. Burdisso scivolava in terza posizione con una prova sottotono, mentre lo scatenato Alexy faceva la differenza per gli Stati Uniti nell'ultima frazione, scavalcando D'Ambrosio nei metri conclusivi per soli dieci centesimi. Davanti, invece, il duello per l'oro era tutto tra gli atleti neutrali russi e la Francia di Leon Marchand: vittoria alla Russia col tempo di 3.26.93, Francia seconda a un secondo (3.27.96) e bronzo agli Stati Uniti col tempo di 3.28.62. L'Italia ha invece chiuso quarta, col crono di 3.28.72. Un finale amaro per un Mondiale che ci ha confermato nell'elite del nuoto, con sette medaglie: una d'oro, quattro d'argento e due di bronzo.