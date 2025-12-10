Nuoto, Federica Pellegrini dopo lo spavento per la figlia Matilde: "Siamo tornati a casa, sta molto meglio"

La figlia dell'ex campionessa di nuoto era stata ricoverata per convulsioni febbrilidi Redazione
Federica Pellegrini può tirare un sospiro di sollievo. La figlia Matilde, che martedì era stata ricoverata per un episodio di convulsioni febbrili, sta meglio ed è di nuovo a casa con la sua famiglia. Lo ha annunciato ai suoi follower la stessa ex campionessa azzurra: "Grazie a tutti per i messaggi di affetto - si legge in una storia su Instagram -. Siamo a casina e Matilde sta molto meglio". Sullo sfondo, un grande albero di Natale illuminato, quasi un simbolo del calore familiare ritrovato.
IL POST DI PELLEGRINI