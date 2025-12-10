Logo SportMediaset

SOSPIRO DI SOLLIEVO

Nuoto, Federica Pellegrini dopo lo spavento per la figlia Matilde: "Siamo tornati a casa, sta molto meglio"

La figlia dell'ex campionessa di nuoto era stata ricoverata per convulsioni febbrili

di Redazione
10 Dic 2025 - 11:06

Federica Pellegrini può tirare un sospiro di sollievo. La figlia Matilde, che martedì era stata ricoverata per un episodio di convulsioni febbrili, sta meglio ed è di nuovo a casa con la sua famiglia. Lo ha annunciato ai suoi follower la stessa ex campionessa azzurra: "Grazie a tutti per i messaggi di affetto - si legge in una storia su Instagram -. Siamo a casina e Matilde sta molto meglio". Sullo sfondo, un grande albero di Natale illuminato, quasi un simbolo del calore familiare ritrovato.

IL POST DI PELLEGRINI

© instagram

© instagram

federica pellegrini

