Europei in vasca corta, Sara Curtis vince l'oro nei 50 metri dorso con il record continentale

Curtis non si è data per vinta provandoci anche nei 50 metri stile libero dove si è dovuta arrendere soltanto alla polacca Katarzyna Wasick. La portacolori dell'Esercito ha provato a forzare nella subacquea iniziale, ma la padrona di casa ha presto compiuto il sorpasso concludendo la prova in 23"20. Argento ex aequo per Curtis che ha condiviso la medaglia con la francese Beryl Gastaldello in 23"41, mentre Silvia Di Pietro si è dovuta accontentare del quarto posto in 23"70.