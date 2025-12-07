Europei in vasca corta, Sara Curtis vince l'oro nei 50 metri dorso con il record continentale

La 19enne cuneese ha tagliato il traguardo in 25"49 davanti alla francese Pigree e all'olandese De Waard prima di conquistare l'argento nei 50 stile liberodi Redazione
Sara Curtis si consacra definitivamente agli Europei di nuoto in vasca corta e lo fa conquistando l'oro nei 50 metri dorso femminile.
La 19enne cuneese ha toccato la piastra in 25"49 segnando il nuovo record europeo della specialità e precedendo la francese Analia Pigree e l'olandese Maaike De Waard.
La giovane piemontese ha preso il comando delle operazioni sin dall'ingresso in acqua uscendo dalla subacquea al primo posto. Dopo esser passata davanti ai 25 metri, Curtis ha allungato nella seconda vasca toccando la piastra con il nuovo primato continentale. Seconda piazza per Pigree che ha concluso la gara in 25"96 davanti a De Waard, terza in 25"97.
Curtis non si è data per vinta provandoci anche nei 50 metri stile libero dove si è dovuta arrendere soltanto alla polacca Katarzyna Wasick. La portacolori dell'Esercito ha provato a forzare nella subacquea iniziale, ma la padrona di casa ha presto compiuto il sorpasso concludendo la prova in 23"20. Argento ex aequo per Curtis che ha condiviso la medaglia con la francese Beryl Gastaldello in 23"41, mentre Silvia Di Pietro si è dovuta accontentare del quarto posto in 23"70.
Quasi impronosticabile il bronzo di Anita Gastaldi che è forse la medaglia più inaspettata degli Europei di nuoto in vasca corta. La 19enne cuneese ha cancellato il record italiano di Ilaria Bianchi imponendosi nei 200 metri farfalla in 2’04″07.
La giovane piemontese ha provato ad attaccare sin dalle prime due vasche passando in testa ai 50 metri, tuttavia con il passare del tempo le avversarie sono rinvenute con la finlandese Laura Lahtinen che ha provato a forzare il ritmo, tuttavia nel finale è passata al comando l'irlandese Ellen Walshe che si è imposta in 2’03″24 davanti alla danese Helena Rosendahl Bach, seconda in 2'03"55