Fortunato vince l'oro nei 21,097 km di marcia dei mondiali a squadre di Brasilia

"Vittoria inaspettata, pensare di poter battere il campione mondiale Bonfim a casa sua e il giapponese Yamanishi fresco di record del mondo non era sicuramente nei miei piani. Sono partito con l’intenzione di voler scoprire i miei limiti e di usare lo stesso approccio delle gare indoor, dove sento di poter tollerare lo sforzo. Mi sono esposto un po’ troppo nei primi chilometri: con la mente è stato difficile rimanere fiducioso e concentrato con due cartellini. Ma ce l'ho fatta. Ho messo un altro tassello e alla tenera età di 31 anni credo che sia arrivato il momento di prendere ogni risultato e godermelo. È stato un anno di cambiamenti: devo ringraziare il mio allenatore Luca Zenti, il mio nuovo assistant coach Matteo Guelfo e tutti quelli che mi stanno accanto e che hanno creduto in me. E come dice Sinner: domani si torna a lavorare."