Tedua ad Arenzano per Ring Project: boxe, rap e beneficenza

Cresciuto tra i sacchi della Rossetto Boxe, Tedua sostiene Ring Project, evento in cui incontri di pugilato si alterneranno a esibizioni hip hop tra breakdance, freestyle e live performance, fino al main event valido per il titolo europeo EBU Gold. L’evento sarà inoltre un’occasione concreta per aiutare chi ne ha bisogno: durante la serata sarà infatti possibile effettuare donazioni a favore dell’Associazione Tuttiperatta APS, impegnata ogni giorno al fianco dei bambini oncologici dell’Istituto Giannina Gaslini e delle loro famiglie.