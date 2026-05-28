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Tedua ad Arenzano per Ring Project: boxe, rap e beneficenza

Il 30 maggio Tedua partecipa a Ring Project al PalaCorradi di Arenzano. Boxe, hip hop e donazioni per i bambini del Gaslini

28 Mag 2026 - 12:50
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Mario Molinari, in arte Tedua, invita tutti il 30 maggio al PalaCorradi di Arenzano: una serata in cui boxe, hip hop e solidarietà si fondono (qui il link dell'evento).

Cresciuto tra i sacchi della Rossetto Boxe, Tedua sostiene Ring Project, evento in cui incontri di pugilato si alterneranno a esibizioni hip hop tra breakdance, freestyle e live performance, fino al main event valido per il titolo europeo EBU Gold. L’evento sarà inoltre un’occasione concreta per aiutare chi ne ha bisogno: durante la serata sarà infatti possibile effettuare donazioni a favore dell’Associazione Tuttiperatta APS, impegnata ogni giorno al fianco dei bambini oncologici dell’Istituto Giannina Gaslini e delle loro famiglie.

Sport, cultura e beneficenza si incontreranno così in un’unica grande serata.

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