Schwazer: salta definitivamente il sogno per gli Europei di Birmingham

Tra i 12 convocati, tra uomini e donne, tutta l'elite della marcia italiana, a iniziare dalla maratona maschile con Massimo Stano, Riccardo Orsoni e Andrea Agrusti, a seguire da quella femminile in cui vestiranno la maglia azzurra la super emergente Sofia Fiorini, Federica Curiazi ed Eleonora Giorgi, mentre nella mezza maratona donne saranno in gara Antonella Palmisano, Alexandrina Mihai e Michelle Canò e in quella uomini, Francesco Fortunato, Andrea Cosi e Gianluca Picchiottino.

Una squadra veramente di punta in ogni competizione, con la possibilità di puntare quantomeno a un podio in ognuna delle 4 gare.