Schwazer: salta definitivamente il sogno per gli Europei di Birmingham
Diramata la squadra azzurra di marcia che parteciperà alla massima competizione continentale di agosto in Gran Bretagnadi Redazione Sprintnews
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Alex Schwazer non farà parte della formazione italiana di marcia in vista degli Europei di Birmingham, le cui gare in tale disciplina saranno tutte nella giornata del 15 agosto, come si evince dall'elenco ufficiale diramato nel pomeriggio dal direttore tecnico e scientifico dell'Italia dell'atletica, Antonio la Torre, che ha definitivamente chiuso ogni ulteriore spiraglio che si sarebbe potuto creare in funzione di alcune combinazioni.
La decisione è stata presa pochi giorni dopo il termine previsto del 23 maggio entro il quale erano richiesti i requisiti cronometrici per la gara sui 21.097, mentre per quella sui 42,195 il termine era scaduto il 12 aprile e, per tale distanza, anche se il 41enne atleta altoatesino aveva fatto il 26 aprile successivo il miglior crono italiano di sempre sulla neonata specialità della maratona di marcia, non poteva essere considerato rilevante in base ai criteri stabiliti da tempo dalla Federazione.
Schwazer avrebbe peraltro potuto cercare il tempo limite quantomeno sulla distanza più corta, sicuramente non la sua preferita, in un paio di gare di livello disputate il 16 maggio a Rio Major in Portogallo e proprio il 23 successivo, ultimo giorno utile, a La Coruna in Spagna, ma non si è presentato e quindi la logica di quanto deciso da mesi ha definitivamente stabilito le convocazioni di oggi, con la sua esclusione definitiva.
Tra i 12 convocati, tra uomini e donne, tutta l'elite della marcia italiana, a iniziare dalla maratona maschile con Massimo Stano, Riccardo Orsoni e Andrea Agrusti, a seguire da quella femminile in cui vestiranno la maglia azzurra la super emergente Sofia Fiorini, Federica Curiazi ed Eleonora Giorgi, mentre nella mezza maratona donne saranno in gara Antonella Palmisano, Alexandrina Mihai e Michelle Canò e in quella uomini, Francesco Fortunato, Andrea Cosi e Gianluca Picchiottino.
Una squadra veramente di punta in ogni competizione, con la possibilità di puntare quantomeno a un podio in ognuna delle 4 gare.