Coiro al personale negli 800 donne della Diamond League a Rabat ma lo storico record si avvicina solamente

La 25enne mezzofondista romana ha sicuramente provato con grande coraggio ad attaccare tale limite nella gara della serata, in quanto è stata nelle primissime posizioni sino all'entrata del rettilineo finale dove, se fosse riuscita a esprimere il suo abituale notevole spunto finale, avrebbe potuto realizzare l'impresa, ma purtroppo ha ceduto progressivamente negli ultimi 80 metri molte posizioni, chiudendo un po' in sofferenza, mentre la competizione è stata vinta dalla svizzera Audrey Werro in un eccellente 1'56"56.