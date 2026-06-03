Jacobs sui 100 metri del Golden Gala per una sfida tra campioni olimpici

Ci sarà in ogni caso un saltatore azzurro, subentrato a Furlani nella lista dei partecipanti, il 28enne Gabriele Chilà all'esordio assoluto in Diamond League, atleta allenato come Diaz da Fabrizio Donato e che gode dell'assistenza tecnica anche proprio di Howe, che dopo una buona fase giovanile della carriera è stato frenato da vari infortuni ma è tornato dall'inizio di stagione a buoni livelli e, pochi giorni fa, ha saltato 8,24 sia pur ventoso di un nulla a +2,1 m/s.