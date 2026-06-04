BASKET

Nba Europe al via nel 2027-28, Adam Silver conferma: "Siamo sulla buona strada"

Pronte 16 squadre, investimenti record e l'assegnazione delle franchigie in autunno: ma c'è il nodo dell'accordo con Eurolega

04 Giu 2026 - 10:46
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Siamo assolutamente in linea con i tempi previsti. Speriamo e ci aspettiamo che il campionato venga lanciato nella stagione 2027-2028 in Europa". Lo ha dichiarato il Commissioner dell'Nba Adam Silver prima dell'inizio delle Finali Nba di mercoledì sera, a proposito del progetto di lanciare un nuovo campionato indipendente in Europa entro la fine del 2027. Questo piano, frutto di una collaborazione tra Nba e Fiba, l'organo di governo mondiale del basket, è in cantiere da anni, ma si appresta a concretizzarsi in un momento particolarmente entusiasmante per il basket europeo, grazie all'ascesa fulminea della stella dei San Antonio Spurs, Victor Wembanyama.

"Siamo sulla buona strada. Le candidature finali delle franchigie devono pervenire entro la fine di questo mese. Abbiamo riscontrato un interesse record e siamo entusiasti dell'opportunità che si prospetta e della stretta collaborazione con la Fiba e la nostra federazione", ha aggiunto Silver. "Presumibilmente, in autunno saremo in grado di assegnare le franchigie", ha dichiarato ancora Silver.

L'Nba ha annunciato formalmente all'inizio di quest'anno anche l'intenzione di valutare un'espansione a Seattle e Las Vegas, e Silver ha affermato che "le discussioni sono in corso". Diversi gruppi, ha detto Silver, sono interessati ad avere squadre in queste città. Non c'è però una tempistica precisa per l'espansione, sebbene Silver rimanga determinato a decidere entro la fine del 2026, come ha già affermato più volte. "Non è scontato che ci espanderemo... ma quello che abbiamo detto a tutte le parti interessate è che il nostro consiglio di amministrazione prenderà una decisione entro la fine di quest'anno solare", ha concluso Silver. 

Leggi anche
Luka Doncic

"Basketball is coming back to Rome": Doncic nella cordata che rilancia Roma

Tatum avverte l’Eurolega: “Vogliamo un accordo, ma siamo pronti ad andare avanti”

 Tatum ha spiegato che la Nba resta in “conversazioni attive” con l’Eurolega e continua a cercare una soluzione costruttiva, collaborativa e allineata per l’intero ecosistema europeo. Allo stesso tempo, però, ha aggiunto che la lega è realista: se non sarà possibile trovare un accordo, il progetto Nba Europe potrà comunque andare avanti insieme a Fiba, investitori e partner già coinvolti. L’obiettivo ufficiale resta quello di sedersi allo stesso tavolo e trovare una struttura condivisa. Ma la linea della lega americana è ormai chiara: l’accordo è la strada preferita, non una condizione indispensabile.

L'aspetto economico è centrale

 La Nba ha spiegato ai potenziali investitori il quadro finanziario della nuova competizione: premi di partecipazione, premi di risultato, ricavi condivisi e modello di crescita. L'obiettivo dichiarato è un investimento senza precedenti nel basket europeo, con gran parte dei ricavi destinati ai club e alla stessa lega.

Il format

 La Nba resta ferma sull'idea di una competizione con 16 squadre, costituita da 12 franchige permanenti e 4 posti assegnati per meriti sportivi derivanti dalla Champions League Fiba. 

Leggi anche

Le Nba Finals partono con il botto: colpo dei Knicks a San Antonio in gara-1, è super Brunson

nba europe
adam silver
milano
roma

Ultimi video

01:43
ELACHEM AUTISMO SRV

Vigevano, primato di solidarietà e non solo in campo

01:04
Playoff basket serie A

Playoff basket serie A

00:58
Semifinali playoff

Semifinali playoff

01:00
Basket, quadro playoff

Basket, ecco il quadro dei playoff

01:21
Bologna e Venezia ok

Bologna e Venezia ok

01:03
Bologna guida la Serie A

Bologna guida la Serie A

01:15
Polonara si ritira

Polonara si ritira: amaro addio al basket

01:04
Pallacanestro e verdetti

Pallacanestro e verdetti

01:03
Milano sbanca Venezia

Milano sbanca Venezia

01:13
Nel ricordo di Oscar

Nel ricordo di Oscar

01:04
Derthona ai playoff

Basket, Derthona ai playoff

00:35
Milano addio play-in

Milano addio play-in Eurolega

01:45
Reggers: "Voglio sollevare la Challenge Cup"

Reggers: "Voglio sollevare la Challenge Cup"

05:15
Fusaro: "Regaliamo la Challenge Cup a Milano"

Fusaro: "Regaliamo la Challenge Cup a Milano"

01:06
Basket, sorriso Bologna

Basket, sorriso Bologna

01:43
ELACHEM AUTISMO SRV

Vigevano, primato di solidarietà e non solo in campo

I più visti di Basket

San Antonio-New York, una finale nel segno di coach Popovich

L'Olimpia travolge Brescia e va avanti nella serie: ora le finali sono a un passo

Brescia risponde a Milano: vince gara 2 di semifinale e pareggia la serie

Spurs-Knicks, è tempo di Nba Finals! Tutto sui protagonisti della serie che promette scintille

Bologna domina gara-2 e pareggia la semifinale con Venezia

La bella Marigona a SM: "La mia vita cambiata in pochi secondi"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
08:42
Basket, nuovo coach Trento: "Dialogo con club per roster di valore condiviso"
23:40
Volley, Nations league: Azzurre superano Bulgaria 3-0
18:25
Roland Garros, Errani e Vavassori in finale nel doppio misto
18:06
Giro Women, Demi Vollering vince la quinta tappa a Santo Stefano di Cadore
Sabalenka 
17:50
Roland Garros: Sabalenka 'in questo momento vorrei solo smettere di giocare'