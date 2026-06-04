Nba Europe al via nel 2027-28, Adam Silver conferma: "Siamo sulla buona strada"

L'Nba ha annunciato formalmente all'inizio di quest'anno anche l'intenzione di valutare un'espansione a Seattle e Las Vegas, e Silver ha affermato che "le discussioni sono in corso". Diversi gruppi, ha detto Silver, sono interessati ad avere squadre in queste città. Non c'è però una tempistica precisa per l'espansione, sebbene Silver rimanga determinato a decidere entro la fine del 2026, come ha già affermato più volte. "Non è scontato che ci espanderemo... ma quello che abbiamo detto a tutte le parti interessate è che il nostro consiglio di amministrazione prenderà una decisione entro la fine di quest'anno solare", ha concluso Silver.