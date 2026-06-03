La storia di Trivi, il pugile "Four Fingers": "Sul ring nonostante la malattia, lotto per mia figlia"

Quando la sua carriera sembra prendere slancio, nel 2019 emerge però un problema inatteso. Dietro a un dolore persistente alla mano sinistra, inizialmente attribuito alle conseguenze dell'attività agonistica, si nasconde un sarcoma che ha colpito il mignolo. La diagnosi impone una scelta drastica: per fermare la malattia è necessario amputare il dito. Da qui il suo soprannome da pugile: Four Fingers, letteralmente “quattro dita”. L'intervento viene eseguito nel marzo del 2020 e segna uno dei momenti più delicati della sua vita, sia dal punto di vista umano sia da quello sportivo.