Tamberi compie 34 anni e racconta gli ultimi difficilissimi mesi con una punta di speranza

​Io, mentalmente, sono andato ancora più giù: stava succedendo tutto tranne quello che avrei voluto. Ho iniziato a cedere e non riuscivo a reagire. Fortunatamente, due giorni prima della data dell'intervento, sono riuscito a espellere il calcolo. Ma mentalmente questo problema, sommato alla fascite, mi ha buttato a terra. Ho iniziato ad aver paura che anche questa stagione sarebbe stata un fallimento. Ho iniziato a pensare a tutta la gente che avrei deluso, agli sponsor che avevano creduto in me... Per la prima volta nella mia carriera ho iniziato a cedere alle difficoltà e non riuscivo a reagire.