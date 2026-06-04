Manovre giallorosse

Roma, il caso Calafiori può valere 9,4 milioni: trattativa aperta con il Basilea

I giallorossi rivendicano una quota sulla plusvalenza incassata dagli svizzeri dopo il trasferimento all’Arsenal

04 Giu 2026 - 10:54
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Per arrivare preparata al ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza, la Roma è attenta a ogni dettaglio, in particolare dal punto di vista economico. Ufficializzati il riscatto di Malen e il rinnovo di Hermoso, l'obiettivo è ora rimpinguare le casse per allestire una rosa competitiva sia in campionato sia in Europa. Il nuovo direttore sportivo D'Amico è già al lavoro sul mercato in uscita, ma una mano potrebbe arrivare anche da cessioni e relative plusvalenze del passato. In primis, come riporta "Il Messaggero", quella di Riccardo Calafiori.

L'intreccio con il Basilea

 Nel 2022 il difensore lascia la Capitale con destinazione Basilea per 2,5 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita. Un anno più tardi Calafiori torna in Italia, al Bologna, per 4 milioni. Un trasferimento che porta nelle casse della Roma 1,5 milioni (il 40% della cessione iniziale). Dopo due anni con i rossoblu, nel 2024 Calafiori sbarca all'Arsenal per 50 milioni. Un affare da cui il Basilea, in virtù di un accordo con il Bologna, incassa 23,5 milioni (il 50% della rivendita). Cifre che interessano e non poco alla Roma, dal momento che nel contratto stipulato dall'allora ds Pinto col club svizzero, alla Roma spetta il 40% dell’intero incasso del Basilea.

Quanto guadagna la Roma?

Gli elvetici sono convinti che l'accordo valesse solo per la prima cessione, la Roma sostiene che sia da applicare a ogni cessione futura di Calafiori. Il Basilea dovrebbe dunque versare alla Roma altri 9,4 milioni, ossia il 40% dei 23,5 milioni guadagnati con il trasferimento del difensore dal Bologna all'Arsenal. La questione è finita anche nelle aule del Tribunale dello sport di Losanna, ma nei prossimi giorni si dovrebbe trovare un accordo. Il difensore lasciato partire quattro anni fa forse troppo in fretta, potrebbe comunque trasformarsi in un tesoretto prezioso per il mercato giallorosso.

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