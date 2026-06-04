Roma, il caso Calafiori può valere 9,4 milioni: trattativa aperta con il Basilea

Per arrivare preparata al ritorno in Champions League dopo sette anni di assenza, la Roma è attenta a ogni dettaglio, in particolare dal punto di vista economico. Ufficializzati il riscatto di Malen e il rinnovo di Hermoso, l'obiettivo è ora rimpinguare le casse per allestire una rosa competitiva sia in campionato sia in Europa. Il nuovo direttore sportivo D'Amico è già al lavoro sul mercato in uscita, ma una mano potrebbe arrivare anche da cessioni e relative plusvalenze del passato. In primis, come riporta "Il Messaggero", quella di Riccardo Calafiori.