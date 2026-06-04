Cobolli da sogno: quinto nella Race per Torino. Ecco cosa serve per la Top 10 Atp

La classifica live parla chiaro: il classe 2002 attualmente è decimo e incassa 800 punti grazie alla semifinale raggiunta nello slam parigino, salendo così a quota 3040. Per ritrovarsi nella stessa posizione anche lunedì, a Roland Garros conclusi, deve accedere alla finale oppure sperare che Jakub Mensik non vinca lo Slam nel caso in cui lui fallisca l'accesso all'ultimo atto nel derby contro Matteo Arnaldi venerdì. Il ceco, infatti, occupa attualmente la sedicesima posizione, ma in caso di vittoria domenica (e con Cobolli out in semifinale) salirebbe a 3500 punti staccando così l'azzurro.