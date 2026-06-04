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Cobolli da sogno: quinto nella Race per Torino. Ecco cosa serve per la Top 10 Atp

Punteggi e calcoli dopo la semifinale ottenuta nello slam parigino grazie alla vittoria su Auger-Aliassime 

04 Giu 2026 - 10:59
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Flavio Cobolli sogna in grande. Dopo la vittoria contro Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale dei Roland Garros, il tennista azzurro guarda il ranking Atp con fiducia e spera anche nel colpaccio: approdare alle Finals di Torino in programma a novembre. 

La classifica live parla chiaro: il classe 2002 attualmente è decimo e incassa 800 punti grazie alla semifinale raggiunta nello slam parigino, salendo così a quota 3040. Per ritrovarsi nella stessa posizione anche lunedì, a Roland Garros conclusi, deve accedere alla finale oppure sperare che Jakub Mensik non vinca lo Slam nel caso in cui lui fallisca l'accesso all'ultimo atto nel derby contro Matteo Arnaldi venerdì. Il ceco, infatti, occupa attualmente la sedicesima posizione, ma in caso di vittoria domenica (e con Cobolli out in semifinale) salirebbe a 3500 punti staccando così l'azzurro. 

Per quanto riguarda invece la classifica Atp Race (che tiene conto esclusivamente dei risultati annuali e qualifica i primi otto per Torino), ad oggi Cobolli occupa la quinta posizione alle spalle di Daniil Medvedev. Il russo dovrà tifare per Arnaldi se non vorrà essere superato dal romano. 

Comunque vada a finire, Cobolli non è mai andato oltre la dodicesima posizione della classifica mondiale. Insomma, i Roland Garros sono già un successo. 

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