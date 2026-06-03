Battocletti sui 5000 donne del Golden Gala in cerca di una nuova impresa

Difficile prevedere quindi se la 26enne icona dell'atletica italiana nel mondo, che non gareggia dal 9 maggio scorso quando fu impegnata in un solitario 1500 metri nel Pegaso Meeting di Firenze, possa aver recuperato al 100% la miglior condizione, ma solo dopo lo sparo dello starter si potrà capire in una prova dove non ci sarà la keniana campionessa e primatista del mondo, Beatrice Chebet, ferma attualmente perché in dolce attesa, ma tante atlete di primissimo piano quali su tutte le etiopi Freweyni Hailu, Fantaye Belayneh, Medina Eisa, Marta Alemayo e Likina Amebaw, le keniane Margaret Akidor e Caroline Nyaga e la bahrenita campionessa olimpica dei 3000 siepi Winfred Yavi.