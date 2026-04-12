ATLETICA

Fiorini argento nella maratona di marcia dei campionati mondiali a squadre

Grande impresa della 21enne marciatrice azzurra, al debutto nella nazionale assoluta, che porta all'argento anche la squadra femminile

di Redazione Sprintnews
12 Apr 2026 - 16:32
© Fidal/Fidal

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Sofia Fiorini conquista una splendida medaglia d'argento nella gara dei 42,195 km di marcia, della 31esima edizione dei campionati mondiali a squadre di marcia, in corso di svolgimento a Brasilia, al termine di una prova esaltante conclusa con il proprio personale sulla distanza di 3h25'42, migliore del precedente 3h27'29, arrendendosi sul traguardo solo all’ecuadoregna Paula Torres vittoriosa in 3h24'37 e regalando all'Italia anche l'argento a squadre grazie al quarto posto di Federica Curiazzi in 3h32'21 e al settimo di Eleonora Giorgi in 3h35'46.

La 21enne marciatrice toscana, che vive, studia e si allena a Milano sotto la guida dell'ex marciatore Alessandro Gandellini, conferma assolutamente di essere il nuovo grande talento emergente della disciplina al femminile, in Italia, ricordando come sia riuscita a migliorarsi su un percorso in altitudine di 1.200 metri, non certamente idoneo a prestazioni cronometriche di rilievo, oltretutto con una elevata umidità nell'aria.

© Fidal/Fidal

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Nella gara maschile sui 42,195 km, successo del giapponese Hayato Katsuki con il tempo di 3h04'58 al termine di una gara condotta in solitaria sin dai primi metri, come del resto la Torres tra le donne, mentre il primo degli italiani è stato Massimo Stano quinto al traguardo in 3h07'38, anche se l'imbarazzante regia della TV brasiliana ma soprattutto del sistema informatico organizzativo, lo ha mostrato secondo per lungo tempo, peraltro senza mai dare aggiornamenti reali su quanto stesse accadendo per tutta la durata della prova agonistica.

La squadra maschile italiana ha chiuso al secondo posto con l'argento a squadre, grazie alle concomitanti buone prestazioni di Riccardo Orsoni settimo in 3h08'09, e Andrea Agrusti ottavo in 3h0826.

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Nelle competizioni sui 10 km riservate agli under 20, quattro podi per gli azzurri con, tra gli uomini, il primo storico oro mondiale a squadre under 20 nella squadra formata da Alessio Coppola, anche bronzo individuale con 41'16 e Nicolò Vidal quarto in 41'25, mentre tra le donne Serena Di Fabio chiude la gara in seconda posizione in 46'21, conquistando l'argento e portando la squadra allo stesso piazzamento, grazie al decimo posto di Valentina Adamo con 48'57.

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