Fiorini argento nella maratona di marcia dei campionati mondiali a squadre

Nella gara maschile sui 42,195 km, successo del giapponese Hayato Katsuki con il tempo di 3h04'58 al termine di una gara condotta in solitaria sin dai primi metri, come del resto la Torres tra le donne, mentre il primo degli italiani è stato Massimo Stano quinto al traguardo in 3h07'38, anche se l'imbarazzante regia della TV brasiliana ma soprattutto del sistema informatico organizzativo, lo ha mostrato secondo per lungo tempo, peraltro senza mai dare aggiornamenti reali su quanto stesse accadendo per tutta la durata della prova agonistica.