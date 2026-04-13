Ali ritorna dopo 4 anni nel giro della 4x100 uomini

Ali, peraltro, non gareggia con la staffetta 4x100 maschile dal 19 agosto 2022, quando fece parte della compagine eliminata nelle batterie degli europei a Monaco di Baviera, e la sua disponibilità alla trasferta in Africa dimostra come il velocista abbia probabilmente fatto una preparazione che lo ha soddisfatto, e che si senta nella condizione di dare un contributo importante a una formazione che potrà contare, tra gli atleti medagliati dalle Olimpiadi di Tokyo 2021, il solo Fausto Desalu, vista l'indisponibilità di Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo, per vari problemi sia fisici che di programmazione personale.