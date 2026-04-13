Ali ritorna dopo 4 anni nel giro della 4x100 uomini
Il velocista, in cerca di riscatto dopo un 2025 deludente, in una squadra con tanti assenti famosi a parte Desalu. Tra le donne presente la campionessa mondiale dei 60 Dossodi Redazione Sprintnews
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Chituru Ali, 27enne velocista azzurro diventato nel 2024 il secondo uomo più veloce di sempre in Italia, grazie al crono di 9"96 realizzato sui 100 metri nel meeting di Turku a giugno, due settimane dopo aver conquistato l'argento nella finale europea di Roma sulla stessa distanza dietro a Marcell Jacobs, è stato convocato dal direttore tecnico delle squadre nazionali, Antonio La Torre, per far parte della squadra italiana che parteciperà dal 2 al 3 maggio alle World Relays, l'evento mondiale dedicato alle staffette in programma a Gaborone in Botswana, determinante ai fini della qualificazione per i campionati mondiali di Pechino del 2027.
La presenza del 27enne atleta lombardo, nato a Como da madre nigeriana e padre ghanese, riveste un particolare significato in virtù della passata stagione agonistica molto deludente, con poche gare e un miglior crono sui 100 metri di 10"54 realizzato nell'ultima prova disputata in agosto a Sollentuna, mostrando di non aver evidentemente assimilato al meglio gli insegnamenti del suo nuovo allenatore John Smith, tecnico in passato di grandi velocisti quali su tutti Maurice Greene, per cui dall'autunno del 2024 si è trasferito a vivere a Los Angeles.
Ali, peraltro, non gareggia con la staffetta 4x100 maschile dal 19 agosto 2022, quando fece parte della compagine eliminata nelle batterie degli europei a Monaco di Baviera, e la sua disponibilità alla trasferta in Africa dimostra come il velocista abbia probabilmente fatto una preparazione che lo ha soddisfatto, e che si senta nella condizione di dare un contributo importante a una formazione che potrà contare, tra gli atleti medagliati dalle Olimpiadi di Tokyo 2021, il solo Fausto Desalu, vista l'indisponibilità di Jacobs, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo, per vari problemi sia fisici che di programmazione personale.
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Se la compagine dei velocisti puri, che daranno il loro contributo anche alla nuova 4x100 mista ormai definitivamente inserita in ogni competizione ufficiale, appare in qualche modo sperimentale, al femminile sarà presente la nostra punta di diamante, rappresentata dalla campionessa europea e del mondo indoor dei 60, Zaynab Dosso, che ha dato generosamente la sua disponibilità nonostante la vicinanza con i recenti campionati iridati di Torun da lei dominati, mentre non ci sarà, per puntare per tutto il resto della stagione ai grandi eventi giovanili, la 16enne Kelly Doualla.
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Sempre nell'ambito delle squadre veloci, sia al maschile che femminile, da evidenziare la presenza di alcuni giovani e giovanissimi molto promettenti, al loro debutto assoluto con la squadra assoluta, come Diego Nappi, Eduardo Longobardi, Elisa Valensin e Margherita Castellani.
Se la formazione italiana dei velocisti uomini presenta tante defezioni, va ancora peggio per quella degli specialisti dei 400 metri, la cui staffetta del giro non si è nemmeno qualificata per Gaborone, per cui i 4 atleti convocati, dove mancano i due principali interpreti quali il primatista nazionale e l'ex primatista, Edoardo Scotti e Luca Sito, potranno dare il loro contributo solo alla gara mista.
Le atlete dei 400, si presenteranno invece con le migliori specialiste, sia per la 4x400 che per la mista, con in particolare Alice Mangione, Anna Polinari e Virginia Troiani, ma anche con la presenza della specialista degli 800 Eloisa Coiro, miglioratasi quest'anno anche sul giro di pista come nella sua gara primaria.
Le World Relays qualificheranno per Pechino 2027 dodici su sedici staffette in ogni specialità (le altre quattro si qualificheranno con le top list del 2027).
Va evidenziato inoltre, come nel caso della 4x100 mista e della 4x400 mista, Gaborone sarà pure un possibile trampolino verso l'inedito evento di World Athletics, l'Ultimate Championship, in programma a Budapest in settembre, tramite il pass diretto per sei staffette in Botswana, ma altre due lo potranno centrare nel corso della stagione grazie ai migliori tempi delle top list 2026.
A seguire tutti e 30 atleti selezionati, 13 uomini e 17 donne, per le cinque staffette che prenderanno parte alla manifestazione (4x100 uomini, donne, mista, 4x400 donne e mista).
UOMINI 4x100 E MISTA
Chituru Ali
Andrea Bernardi
Samuele Ceccarelli
Fausto Desalu
Eduardo Longobardi
Paolo Messina
Diego Nappi
Filippo Randazzo
Junior Tardioli
UOMINI 4x400 MISTA
Vladimir Aceti
Vanni Picco Akwannor
Lorenzo Benati
Destiny Omodia
DONNE 4x100 E MISTA
Gaya Bertello
Margherita Castellani
Zaynab Dosso
Gloria Hooper
Dalia Kaddari
Alice Pagliarini
Alessia Pavese
Irene Siragusa
Elisa Valensin
DONNE 4x400 E MISTA
Ilaria Accame
Alessandra Bonora
Rebecca Borga
Sara Cirillo
Eloisa Coiro
Alice Mangione
Anna Polinari
Virginia Troiani