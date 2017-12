Ufficiale: van Dijk al Liverpool per 75 milioni di sterline

27 dicembre 2017

Colpo in difesa per il Liverpool, che ha raggiunto un accordo con il Southampton per l'ingaggio di Virgil van Dijk. I Reds sborseranno per il centrale olandese la bellezza di 75 milioni di sterline (circa 84 milioni di euro), cifra record per un difensore. Van Dijk indosserà la maglia numero 4 e sarà ufficialmente a disposizione di Jurgen Klopp a partire dal primo gennaio 2018. L'annuncio è stato dato congiuntamente dai due club.