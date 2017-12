L'Udinese resta meravigliosa, poker al Verona

23 dicembre 2017

LE STATISTICHE

• Quarto successo consecutivo in Serie A per l’Udinese, in un parziale in cui ha segnato almeno due reti ad incontro, mantenendo tre volte la propria porta inviolata.

• I friulani non vincevano quattro partite di campionato di fila da maggio 2013.

• In sette delle ultime otto trasferte di Serie A, il Verona ha subito almeno due reti.

• I veneti non perdevano una trasferta di Serie A con quattro gol di scarto da gennaio 2015 (4-0 contro la Juventus).

• Record negativo di conclusioni per il Verona in una partita di questa Serie A (tre) – per la terza volta in questo campionato inoltre i veneti non riescono ad effettuare neanche un tiro nello specchio.

• Sono 27 le conclusioni tentate in questo incontro dall’Udinese, era da febbraio 2010 (contro il Cagliari) che i friulani non tiravano così tanto in una sincola partita di Serie A.

• Nelle ultime quattro partite di Serie A Antonin Barak ha partecipato a sei gol (quattro reti, due assist).

• Sesta rete in questo campionato per Kevin Lasagna, una in più di quanto fatto nella precedente esperienza in Serie A (cinque reti con il Carpi 2015/16).

• Nelle ultime quattro partite di Serie A Jakub Jankto ha partitecipato ad almeno una rete a incontro (due gol, tre assist).

• Nelle ultime due partite di Serie A Silvan Widmer ha messo lo zampino in tre gol, tante partecipazioni quante nei precedenti 29 incontri giocati dallo svizzero in campionato.

• Il Verona è la squadra che ha subito più reti nei primi tempi di questa Serie A (19).