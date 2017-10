Basket, Nba: Cleveland batte Boston al debutto, infortunio shock per Hayward

18 ottobre 2017

Nonostante lo shock per l'infortunio di Hayward, i Celtics hanno giocato con grande orgoglio riuscendo a rimontare uno svantaggio di 18 punti e arrivare a condurre la partita nei minuti finali. Ci ha pensato però il solito James a togliere la castagne dal fuoco per i Cavs: il Prescelto ha trascinato i suoi alla vittoria con 29 punti (13 dei quali nell'ultimo quarto), 16 rimbalzi e 9 assist. Bene per Cleveland anche Kevin Love con 15 punti e il neo acquisto Derrick Rose con 14. Ai Celtics non è bastata l'ottima partita al debutto di Kyrie Irving, autore di 22 punti davanti ai suoi ex tifosi che lo hanno a più riprese subissato di fischi. La nuova star di Boston ha avuto anche la palla per forzare la partita ai supplementari, ma ha fallito il tiro da tre del possibile pareggio. Bene nei Celtics Jaylen Brown con 25 punti e il rookie Jayson Tatum con 14 punti e 10 rimbalzi (primo debuttante nei Celtics in doppia doppia dai tempi di 'un certo' Larry Bird nel 1979).



Nell'altra partita della notte, prima sconfitta stagionale, e casalinga, dei Golden State Warriors. I campioni NBA vengono sconfitti 122-121 dagli Houston Rockets in un finale davvero emozionante. Golden State avanti di tredici prima di subire la rimonta di Houston. Due liberi di Harden (miglior marcatore con 27 punti e 10 rimbalzi) allo scadere. Curry e Durant mettono a referto rispettivamente 22 e 20 punti e propiziano il sorpasso.