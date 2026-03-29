Inter, intervista esclusiva ad Akanji: "Non abbiamo paura di nessuno, vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia"

Manuel Akanji è uno dei leader dell'Inter, uno di quei giocatori a cui Cristian Chivu chiederà di trascinare il gruppo in questo momento delicato della stagione e il fiato sul collo delle rivali in campionato. "Siamo concentrati su noi stessi, non pensiamo agli altri e non siamo spaventati da nessuno. Dobbiamo vincere le nostre partite e, se succederà, saremo campioni" le parole nell'intervista esclusiva rilasciata a Sportmediaset.