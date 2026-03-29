INTERVISTA ESCLUSIVA

Inter, intervista esclusiva ad Akanji: "Non abbiamo paura di nessuno, vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia"

Il difensore svizzero dal ritiro della Nazionale: "Siamo concentrati su noi stessi, non pensiamo agli avversari"

29 Mar 2026 - 09:47
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Manuel Akanji è uno dei leader dell'Inter, uno di quei giocatori a cui Cristian Chivu chiederà di trascinare il gruppo in questo momento delicato della stagione e il fiato sul collo delle rivali in campionato. "Siamo concentrati su noi stessi, non pensiamo agli altri e non siamo spaventati da nessuno. Dobbiamo vincere le nostre partite e, se succederà, saremo campioni" le parole nell'intervista esclusiva rilasciata a Sportmediaset.

Akanji ha continuato: "Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. In campionato siamo primi con sei punti di vantaggio e vogliamo restare in testa sino a fine stagione. E in coppa speriamo di andare in finale battendo il Como per poi alzare il trofeo".

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