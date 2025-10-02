Logo SportMediaset
Tennis
TENNIS

Wta Pechino, Paolini fuori ai quarti: in semifinale ci va Anisimova

L'azzurra vince il primo set, poi perde 6-3 e nel terzo esce dal torneo dopo aver "sprecato" sei palle break

02 Ott 2025 - 15:33
© Getty Images

© Getty Images

Finisce ai quarti contro l'americana Amanda Anisimova il cammino di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Pechino. Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, l'azzurra perde il secondo parziale per 6-3, poi nel set decisivo non sfrutta sei palle break ed esce dal tornato incassando un 6-4 zeppo di rimpianti anche in ottica Finals. Per Anisimova, n.4 del ranking e già finalista a Wimbledon e agli Us Open, in semifinale ora ci sarà il derby contro Coco Gauff, che invece ha regolato la tedesca Eva Lys in due set (6-3, 6-4). 

La tennista azzurra, numero 3 del seeding, ha lottato per quasi tre ore, ma alla fine si è dovuta arrendere ai colpi dell'americana di origini russe. Dopo la sconfitta con Anisimova, Jasmine resta a 65 punti di distanza da Elena Rybakina nella race e si giocherà la qualificazione alle WTA Finals negli ultimi tornei stagionali. Grazie al successo sulla Paolini, Anisimova invece stacca aritmeticamente il pass per le Finals in Arabia Saudita. 

