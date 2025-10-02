Wta Pechino, Paolini fuori ai quarti: in semifinale ci va Anisimova

Finisce ai quarti contro l'americana Amanda Anisimova il cammino di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Pechino. Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, l'azzurra perde il secondo parziale per 6-3, poi nel set decisivo non sfrutta sei palle break ed esce dal tornato incassando un 6-4 zeppo di rimpianti anche in ottica Finals. Per Anisimova, n.4 del ranking e già finalista a Wimbledon e agli Us Open, in semifinale ora ci sarà il derby contro Coco Gauff, che invece ha regolato la tedesca Eva Lys in due set (6-3, 6-4).