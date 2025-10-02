Lazio: lesione per Marusic, out contro il Torino

L'emergenza, in casa Lazio, non si ferma. Se infatti contro il Torino farà il suo ritorno tra i convocati Belahyane, che ha scontato la squalifica del derby, all'elenco degli indisponibili si aggiunge anche Adam Marusic. Gli esami effettuati nel pomeriggio, infatti, hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro per il montenegrino che quindi salterà la sfida contro i granata di sabato 4 ottobre all'Olimpico. A forte rischio forfait anche Luca Pellegrini, che, come reso noto dalla società, ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro, pur senza evidenza di lesioni mentre Rovella e Vecino proseguono i rispettivi protocolli.