Roma, Pellegrini: "Sto cercando di migliorarmi in quello che mi chiede il mister"

"Ho lavorato tanto per questo ed è quello che conta per me, per il mister e per i miei compagni. Sono contento di aver ritrovato questa continuità. Sto lavorando per stare sempre meglio, perché penso che si possa fare sempre meglio". Così il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, a Sky Sport, a pochi minuti dalla sfida di Europa League contro il Lilla. "Con il mister abbiamo un bel rapporto, ci siamo sempre detti le cose come stavano e io questo lo apprezzo tanto. Sto cercando di fare quello che mi chiede e di migliorarmi. È il campo che decide alla fine e sono convinto di dover migliorare ancora su quello che lui mi chiede".