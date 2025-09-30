ATP Shanghai, Alcaraz si ritira: "Qualche problema fisico, devo riposare"

Fresco del trionfo al Master 500 di Tokyo, Carlos Alcaraz ha comunicato che non prenderà parte al 1000 di Shanghai. Il numero uno al mondo ha comunicato la scelta in una storia Instagram: "Sono molto triste di comunicarvi che non giocherò il Master1000 di Shanghai quest'anno", l'attacco del messaggio del numero 1 al mondo. Dietro a questa decisione un problema alla caviglia che l'aveva colpito nei primi turni del torneo di Tokyo e che Carlitos si è portato dietro fino alla finale, vinta, contro Fritz: "Sto lottando con alcuni problemi fisici e dopo averne discusso con il mio team siamo arrivati alla conclusione che l'opzione migliore sia fermarsi per recuperare e riposarmi".