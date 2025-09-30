Logo SportMediaset
ATP Shanghai, Alcaraz si ritira: "Qualche problema fisico, devo riposare"

Lo spagnolo ha pubblicato un messaggio sui social in cui ha spiegato le ragione dietro a questa scelta: "Mi sono confrontato con il mio team e pensiamo sia le decisione migliore"

30 Set 2025 - 15:57

Fresco del trionfo al Master 500 di Tokyo, Carlos Alcaraz ha comunicato che non prenderà parte al 1000 di Shanghai. Il numero uno al mondo ha comunicato la scelta in una storia Instagram: "Sono molto triste di comunicarvi che non giocherò il Master1000 di Shanghai quest'anno", l'attacco del messaggio del numero 1 al mondo. Dietro a questa decisione un problema alla caviglia che l'aveva colpito nei primi turni del torneo di Tokyo e che Carlitos si è portato dietro fino alla finale, vinta, contro Fritz: "Sto lottando con alcuni problemi fisici e dopo averne discusso con il mio team siamo arrivati alla conclusione che l'opzione migliore sia fermarsi per recuperare e riposarmi".

Poi Alcaraz rimanda l'appuntamento con i tifosi cinesi all'anno prossimo: "Non vedevo l'ora di giocare di fronte allo splendido pubblico di Shanghai. Spero di poter tornare presto e di rivedere il prossimo anno i miei tifosi cinesi". 

Alcaraz con il forfait al 1000 cinese perderà 200 punti nel ranking mondiale ma Sinner non potrà avvicinarsi dovendo confermare la vittoria del torneo di 12 mesi fa.  

