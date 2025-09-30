Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Tennis, Pechino: Sinner batte De Minaur e vola in finale nonostante i problemi fisici. Sfiderà Tien

L'altoatesino vince in tre set, pur accusando un problema al gluteo sinistro: ora lo statunitense, dopo il ritiro di Medvedev al terzo set

30 Set 2025 - 13:59
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

I guai fisici non fermano Jannik Sinner, che si qualifica per la finalissima dell'Atp di Pechino. L'altoatesino batte Alex de Minaur nonostante un problema al gluteo sinistro accusato dopo essersi assicurato il primo set. Il numero 2 al Mondo perde il secondo contro l'australiano, ma lotta e si impone al terzo: finisce 6-3, 4-6, 6-2 per il classe 2001, che adesso sfiderà Learner Tien, con Daniil Medvedev costretto al ritiro al terzo set sul 5-7, 7-5, 4-0 per lo statunitense.

Sinner è più forte persino dei problemi fisici. L'altoatesino non si fa fermare dal problema al gluteo sinistro che rimedia alla fine del primo set e si prende la finale a Pechino. Il numero 2 al Mondo, che continua la rincorsa ad Alcaraz, si prende con il punteggio di 6-3 il primo set, poi ecco il problema fisico. Nel secondo parziale, arrivano undici palle break. Per due volte Sinner deve concedere tre palle break nel set, e la seconda è fatale: break per de Minaur che poi riesce anche a mantenere il vantaggio. A quel punto, il pareggio nel conto dei set è inevitabile e si va al terzo. Qui Sinner è fenomenale: doppio break, difeso anche con le unghie e con i denti, e 4-0 che vale di fatto la qualificazione alla finalissima. L'australiano, che continua il trend negativo con Sinner, riesce solo a tenere i turni in battuta, senza però mai rimontare.

