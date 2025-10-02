Draxler sul futuro in panchina: "Se Raul mi chiamasse..."

Julian Draxler calca ancora i campi ma la mente è già proiettata al futuro. Il tedesco è attualmente in forza all'Al Ahli del Qatar, ma la prossima parentesi della sua carriera potrebbe non essere così lontana. L'ex, tra le altre, Schalke e Psg ha confessato di essere attratto dal mondo manageriale e non ha escluso un futuro da allenatore. "Se Raúl cercasse un assistente allenatore e mi contattasse, probabilmente lo farei. È stato il mio mentore allo Schalke; ho imparato molto da lui e penso che questo potrebbe funzionare anche in altri ambiti del calcio", ha dichiarato a Sport Bild.