Fabio Cannavaro guiderà l'Uzbekistan ai Mondiali

Fabio Cannavaro è pronto a diventare ct dell'Uzbekistan. L'ex capitano dell'Italia campione del mondo nel 2006 ha raggiunto un accordo verbale con la Federazione uzbeka e nelle prossime 24-48 ore metterà la firma sul contratto. Cannavaro guiderà l'Uzbekistan ai prossimi Mondiali: la nazionale ha infatti già strappato il pass pèer la rassegna iridata in programma nell'estate 2026 negli Stati Uniti, in Canada e Messico. Cannavaro dunque torna in panchina dopo la fine dell'esperienza alla Dinamo Zagabria che si è conclusa con un esonero lo scorso 9 aprile.