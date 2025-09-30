Tennis, Sinner: "Ho avuto un buon servizio. Infortunio? In finale starò bene"

"Ho provato ad alzare il livello, è stata una partita molto difficile e per questo sono molto soddisfatto". Jannik Sinner si gode l'ennesima finale della stagione, a Pechino, dopo aver battuto Alex De Minaur. "È stato un match equilibrato - ha detto l'azzurro numero 2 del mondo - A volte lui serviva bene, ma oggi io ho servito molto bene, il servizio l'ho utilizzato bene. Alex è veloce, ho cercato di rimanere concentrato e non perdere energie mentali".