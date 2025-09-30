Logo SportMediaset
Tennis, Sinner: "Ho avuto un buon servizio. Infortunio? In finale starò bene"

L'azzurro dopo la vittoria su De Minaur in semifinale a Pechino: "Sono soddisfatto"

30 Set 2025 - 11:46

"Ho provato ad alzare il livello, è stata una partita molto difficile e per questo sono molto soddisfatto". Jannik Sinner si gode l'ennesima finale della stagione, a Pechino, dopo aver battuto Alex De Minaur. "È stato un match equilibrato - ha detto l'azzurro numero 2 del mondo - A volte lui serviva bene, ma oggi io ho servito molto bene, il servizio l'ho utilizzato bene. Alex è veloce, ho cercato di rimanere concentrato e non perdere energie mentali".

Sinner ha poi tranquillizzato sul piccolo infortunio subito in partita: "Non avrò una giornata di riposo ma una notte per recuperare e domani starò bene. In finale c'è più adrenalina e volontà di essere al meglio, è bello per me avere un altro buon risultato". Nel corso del secondo set l'altoatesino si è ripetutamente toccato la parte alta della gamba sinistra, all'altezza del gluteo, creando anche una certa apprensione nel suo staff ma l'andamento del match, col terzo set controllato senza problemi, aveva già cancellato gran parte dei dubbi sull'entità del problema.

Tennis, Atp Pechino: battuto De Minaur, Sinner in finale

1 di 11
© ansa
© ansa
© ansa

© ansa

© ansa

sinner
tennis
pechino
infortunio

Disclaimer
