Verso Bologna sognando l'élite: King Cup e Davis per due anni consecutivi

In caso di vittoria degli Azzurri di Volandri, l'Italia diventerebbe la terza nazione ad aggiudicarsi entrambi i trofei per due anni di fila 

22 Set 2025 - 10:54
1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Appuntamento con la storia. Gli ultimi (già straordinari) anni del tennis italiano potrebbero presto arricchirsi di un altro traguardo importante. Dopo la vittoria della Billie Jean King Cup delle azzurre di Tathiana Garbin, ora con la prossima Coppa Davis l'Italia può entrare in un club davvero di élite

Negli annali di questo sport, infatti, sono solo due le nazioni che hanno vinto per due anni consecutivi sia la coppa del mondo maschile che quella femminile. L'Australia ci è riuscita nel biennio 1964/65, mentre gli Stati Uniti nel 1978/79 e 1981/82. Gli uomini di Filippo Volandri, il prossimo novembre a Bologna, potrebbero dunque scrivere un'altra pagina di storia del tennis italiano. In caso di successo, l'Italia diventerebbe la terza nazione ad aggiudicarsi la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup per due anni di fila. Nel torneo maschile, per gli Azzurri si tratterebbe anche di un tris dopo le edizioni 2023 e 2024 conquistate contro Australia e Olanda

Facendo tutti gli scongiuri del caso, i presupposti per far bene non mancano. L'Italia scenderà in campo ai quarti di finale contro l'Austria il 19 novembre e con il passaggio del turno se la vedrà con la vincente di Francia-Belgio. Qualcuno sogna già una finalissima con la Spagna e l'ennesimo duello Sinner-Alcaraz. Volandri, comunque, predica calma. Il giorno dei sorteggi della Final 8, ai microfoni di Sky Sport, il capitano azzurro aveva dichiarato: "In Coppa Davis non c'è nulla di scontato. Convocazioni?  Le faccio un mese prima, ma per me quel mese è già tantissimo. Le farò per classifica, ma le indicazioni arriveranno nelle settimane più vicine alle competizioni. Ci sono 8-9 giocatori che meriterebbero di essere chiamati, ma posso sceglierne solo cinque". 

