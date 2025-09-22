Verso Bologna sognando l'élite: King Cup e Davis per due anni consecutivi

Negli annali di questo sport, infatti, sono solo due le nazioni che hanno vinto per due anni consecutivi sia la coppa del mondo maschile che quella femminile. L'Australia ci è riuscita nel biennio 1964/65, mentre gli Stati Uniti nel 1978/79 e 1981/82. Gli uomini di Filippo Volandri, il prossimo novembre a Bologna, potrebbero dunque scrivere un'altra pagina di storia del tennis italiano. In caso di successo, l'Italia diventerebbe la terza nazione ad aggiudicarsi la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup per due anni di fila. Nel torneo maschile, per gli Azzurri si tratterebbe anche di un tris dopo le edizioni 2023 e 2024 conquistate contro Australia e Olanda.