Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Tennis: l’Italia vince la Billie Jean King Cup! Strepitose Cocciaretto e Paolini

Elisabetta e Jasmine piegano gli Stati Uniti nei due match singoli: bissato il successo del 2024

21 Set 2025 - 14:48
© Getty Images

© Getty Images

L’Italia del tennis non stupisce più ma continua a vincere: la Billie Jean King Cup si tinge di azzurro con la vittoria delle ragazze in finale contro gli Stati Uniti. Alle azzurre sono sufficienti i due match singoli: Elisabetta Cocciaretto compie l’impresa contro Emma Navarro con il doppio 6-4 che vale l’1-0, poi Jasmine Paolini supera Jessica Pegula 6-4, 6-2 per portare il trofeo in Italia. Sesto successo azzurro, il secondo consecutivo.

Leggi anche

Fedez chiede scusa a Sinner: "Che putiferio, non sono riuscito a spiegarmi"

PAOLINI-PEGULA 6-4, 6-2
A mette il sigillo finale sulla sessantaduesima edizione della Billie Jean King Cup è Jasmine Paolini: la numero 8 al mondo supera Jessica Pegula 6-4, 6-2 e archivia la finale contro USA senza nemmeno arrivare al match di doppio. Il primo parziale è estremamente equilibrato, con Jasmine che sembra anche un po’ faticare nel tenere il turno di battuta. Sul 4-4 l’azzurra annulla tre palle break, va sul 5-4 e poi strappa il servizio alla statunitense nel gioco successivo. L’americana accusa il colpo e crolla definitivamente nel secondo set: tre break consecutivi infilati da Paolini, che scappa via sul 5-1. Pegula trova le forze per annullare tre match point e rimanere in partita con il break del 5-2, ma cade nel gioco successivo. Paolini vince 6-4, 6-2 e regala il titolo all’Italia: sesto in totale nella storia e secondo consecutivo.

COCCIARETTO-NAVARRO 6-4, 6-4
Elisabetta Cocciaretto sblocca la finale di Billie Jean King Cup: la numero 91 della classifica Wta batte Emma Navarro (18) regalando il vantaggio all'Italia. Un successo che sa di impresa per questo motivo, ma non solo. L'anconetana, infatti, impiega un'ora e mezza di gioco a superare l'americana e lo fa pure in rimonta, seppur soltanto nel secondo set. Nel primo, strappa subito il servizio e potrebbe volare pure sul 4-1, ma chiude 6-4 anche rischiando, visto che Navarro ha la palla break per andare sul 5-5. Il ribaltone arriva allora nel secondo parziale, perché la statunitense annulla due palle break e sfrutta la seconda a sua disposizione per andare sul 4-2. Proprio quando tutto sembra andare verso il terzo set, l'italiana si prende quattro game di fila e lo fa in modo cinico: due palle break, entrambe sfruttate. Il risultato è il doppio 6-4 al secondo match point a disposizione.

COCCIARETTO: "MATCH INCREDIBILE, HO CERCATO DI GIOCARE AL MEGLIO"
"È stata una partita incredibile sapevo che era forte e io ho cercato di giocare al meglio e ci sono riuscita vincendo una gran partita". Queste le parole pronunciate da Elisabetta Cocciaretto dopo la vittoria ottenuta contro Emma Navarro nel primo singolare della finale di BJK Cup contro gli Stati Uniti. "Dovevo essere aggressiva - ha ancora aggiunto l'azzurra - Lei è una giocatrice più fisica di me, dovevo stare vicina alla linea di fondo e la chiave oggi è stata questa, riuscire a gestire bene i punti importanti e sono davvero felice. Devo ringraziare la mia capitana, il mio coach Fausto Scolari e tutto il resto della squadra".

tennis
billie jean king cup
cocciaretto
paolini
italia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Fedez chiede scusa a Sinner: "Che putiferio, non sono riuscito a spiegarmi"

Il doppio Errani-Paolini completa la rimonta: Italia ancora in finale di Billie Jean King Cup

Spy story su Sinner: la Cina ruba i suoi dati cerebrali per addestrare i soldati del futuro?

Resnicoff e Sinner agli Us Open 2024

Sinner va sul sicuro: scelto il nuovo fisioterapista, è Alejandro Resnicoff

Sinner: "Mi sento vivo, cambio per diventare più forte: l'obiettivo sono le Finals di Torino"

Sinner e Fedez

Fedez-Sinner, il rapper insiste: "Non mi interessa, non è un attacco"

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:44
Verstappen re di Baku, Norris non approfitta del blackout di Piastri
14:41
Da indesiderato a eroe del derby: Pellegrini fa volare la Roma e manda in crisi la Lazio
14:47
Lyles conquista il secondo oro dei mondiali di Tokyo con la 4x100 statunitense
14:37
Lazio: sempre viva la pista Insigne
14:31
L'ex capitano Pellegrini regala il derby alla Roma