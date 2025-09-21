Logo SportMediaset
Billie Jean King Cup, Paolini: "Vittoria diversa dall'anno scorso"

Binaghi esalta le Azzurre: "Scritta un'altra pagina indimenticabile del nostro sport"

21 Set 2025 - 16:34
"È incredibile, non so cosa dire. Grazie a tutto il team, ai giocatori, ai fan, alla capitana, a chiunque sia in panchina da noi e non solo, la gente, il pubblico italiano presente qui, il pubblico cinese". Così Jasmine Paolini il punto del successo che ha regalato alle azzurre la sesta Billie Jean King. "È stata davvero una settimana straordinaria, è bellissimo giocare questa competizione, voglio ringraziare anche Conchita Martinez, direttrice del torneo, e la stessa Billie Jean King - ha aggiunto -. È stata un'organizzazione perfetta, incantevole stare qui a Shenzhen".

"Oggi siamo state brave contro una squadra fortissima: è stato difficile. Non so se sia più speciale questa vittoria oppure quella dello scorso anno, ma è stato certamente diverso - ha proseguito Paolini -. Onestamente, non me l'aspettavo così".

Tennis, l'Italia fa bis e vince la Billie Jean King Cup

GARBIN: "ORGOGLIOSA, ALTRA IMPRESA STRAORDINARIA"
 "Le ragazze stanno scrivendo la storia, stanno facendo imprese straordinarie. Quando giocano con la maglia della Nazionale riescono a reclutare energie che magari non hanno in altri tornei. Sono molto orgogliosa di loro e di quel che fanno: non mancano mai a una chiamata, sono sempre presenti e quando non giocano tifano per chi è in campo. Sono orgogliosa della squadra che siete e di quello che state facendo". Così Tathiana Garbin, capitana dell'Italia in BJK Cup, a SuperTennis al termine della finale vinta 2-0 contro gli Usa. "Hanno espresso un livello altissimo di tennis, sono felice perché Elisabetta è riuscita a dare il massimo in una partita difficile in cui ha espresso un livello altissimo di presenza in campo che era quello che le avevamo chiesto e in cui si è dimostrata pronta - ha ancora aggiunto Garbin - Poi Jas ha chiuso l'impresa, ma saremmo state pronte anche in doppio. E' una vittoria di squadra, è una rosa di ragazze più grande, che comprende anche quelle che sono a casa e che tifano per noi". "Io darei spazio a tutte le persone che lavorano per noi dietro le quinte: sanitari, tecnici, persone che seguono queste ragazze tutto l'anno. Ma le protagoniste sono loro, queste giocatrici straordinarie che stanno scrivendo la storia", ha infine concluso la capitana azzurra.

BINAGHI: "SCRITTA UN'ALTRA PAGINA INDIMENTICABILE"
"E' un trionfo storico per il tennis italiano: oggi a Shenzhen le nostre straordinarie ragazze hanno vinto per il secondo anno consecutivo la Billie Jean King Cup, scrivendo un'altra pagina indimenticabile per il nostro sport". Così il presidente della Fitp, Angelo Binaghi ha commentato l'incredibile bis delle Azzurre. "Ringrazio di cuore la capitana Tathiana Garbin e le atlete Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti, Sara Errani e Tyra Grant: ognuna ha mostrato coraggio, talento e spirito di squadra, confermando l'altissimo livello del nostro movimento e l'unità del gruppo.

Questa vittoria rappresenta non solo un successo sportivo ma anche un messaggio di determinazione, unità e passione", prosegue il numero uno della Federtennis, concludendo: "Credo che noi dirigenti dobbiamo prendere esempio da queste ragazze per affrontare con la stessa forza e coesione i problemi che ci attendono, continuando a lavorare con determinazione, serietà e visione per il futuro del tennis italiano.

A nome della Federazione Italiana Tennis e Padel dedico questo successo agli appassionati che ci hanno sostenuto in Italia e nel mondo. La Billie Jean King Cup torna a casa nostra per la seconda volta consecutiva: un risultato che resterà nella storia e che spronerà anche i ragazzi a fare ancora meglio".

BUONFIGLIO: "IL TRICOLORE SVENTOLA ANCORA NEL MONDO"
"Il tennis azzurro continua a imporre la propria supremazia sul resto del mondo. Quello di Shenzhen è l'ennesimo successo di un percorso straordinario portato avanti da ragazzi e ragazze giovani, forti e determinati". Lo ha dichiarato il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio commentando la vittoria dell'Italia nella Billie Jean King Cup. "Complimenti a Capitan Tathiana Garbin e alle sue giocatrici: Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani, Lucia Bronzetti e Tyra Grant - ha aggiunto -. Complimenti al Presidente Angelo Binaghi, alla Federazione Italiana Tennis e Padel e a tutti coloro che hanno contribuito a questa splendida vittoria. Battere gli Stati Uniti in finale era tutt'altro che semplice, sono davvero felice che il Tricolore continui a sventolare orgogliosamente alto in tutto il mondo".

