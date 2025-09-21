Billie Jean King Cup, Paolini: "Vittoria diversa dall'anno scorso"

GARBIN: "ORGOGLIOSA, ALTRA IMPRESA STRAORDINARIA"

"Le ragazze stanno scrivendo la storia, stanno facendo imprese straordinarie. Quando giocano con la maglia della Nazionale riescono a reclutare energie che magari non hanno in altri tornei. Sono molto orgogliosa di loro e di quel che fanno: non mancano mai a una chiamata, sono sempre presenti e quando non giocano tifano per chi è in campo. Sono orgogliosa della squadra che siete e di quello che state facendo". Così Tathiana Garbin, capitana dell'Italia in BJK Cup, a SuperTennis al termine della finale vinta 2-0 contro gli Usa. "Hanno espresso un livello altissimo di tennis, sono felice perché Elisabetta è riuscita a dare il massimo in una partita difficile in cui ha espresso un livello altissimo di presenza in campo che era quello che le avevamo chiesto e in cui si è dimostrata pronta - ha ancora aggiunto Garbin - Poi Jas ha chiuso l'impresa, ma saremmo state pronte anche in doppio. E' una vittoria di squadra, è una rosa di ragazze più grande, che comprende anche quelle che sono a casa e che tifano per noi". "Io darei spazio a tutte le persone che lavorano per noi dietro le quinte: sanitari, tecnici, persone che seguono queste ragazze tutto l'anno. Ma le protagoniste sono loro, queste giocatrici straordinarie che stanno scrivendo la storia", ha infine concluso la capitana azzurra.