Us Open, il nuovo look di Alcaraz è subito virale: lo spagnolo si presenta con la testa rasata

In occasione dell'edizione 2025 degli US Open, Carlos Alcaraz ha scelto un look a dir poco particolare. Testa completamente rasata per lo spagnolo, che nello slam statunitense punta a scomodare Sinner dal primo posto della classifica ATP. Un taglio che nasce da un motivo ben preciso, come spiegato dallo stesso spagnolo: "È stato mio fratello: ha esagerato con la macchinetta e quindi abbiamo rimediato in questa maniera. Onestamente non sono così male, o almeno credo (ride). Sono comunque il tipo che pensa: 'Ok, tanto tra qualche giorno crescono di nuovo'. È stato divertente vedermi sullo schermo così, i capelli mi sembravano super bianchi. Adesso la gente non parla d'altro, ad alcuni piace e ad alcuni no. Mi diverte molto la reazione delle persone".