TENNIS

Timofeeva è la nuova campionessa dell'Axion Open. Altra grande settimana per Pigato

La tennista italiana: "Ora mi aspettano tanti bei tornei"

28 Apr 2026 - 09:45
© foto mattia martegani

© foto mattia martegani

Maria Timofeeva è la nuova campionessa dell’Axion Open. Davanti al tutto esaurito del Tennis Club Chiasso, la naturalizzata uzbeka ha sconfitto con il punteggio di 6-2 6-3 l’azzurra Lisa Pigato, che esce a testa alta dal torneo giocato sulla terra rossa elvetica. Dopo aver annullato un match point al primo turno, la prima testa di serie ha carburato partita dopo partita fino alla prestazione che le è valsa il titolo. La ventiduenne, ex numero 93 del mondo, sale virtualmente intorno alla 132ª posizione mondiale, anche se prima del prossimo aggiornamento di classifica sarà impegnata nell'ITF W100 di Wiesbaden. La prossima settimana Pigato scenderà in campo nel WTA 125 di Saint-Malo prima di essere protagonista con una wild card nel main draw degli Internazionali BNL d'Italia. Per lei la classifica virtuale recita numero 138 e numero 3 d’Italia, anche se per certificare il tutto, bisognerà aspettare un altro lunedì. L’appuntamento con l’Axion Open è al prossimo anno, con l’attesa 15ª edizione.  

Le parole di Pigato e Timofeeva – Cinque finali disputate e tre titoli, i primi quattro mesi della stagione di Lisa Pigato sono da incorniciare. Quasi 200 posizioni guadagnate in classifica e la consapevolezza di aver fatto un salto qualità. Tutte cose che non vengono cancellate dall’esito della finale dell’Axion Open, dove l’azzurra ha lottato in una giornata che non l’ha vista trovare la quadra. Titolo a Maria Timofeeva, che si è aggiudicata la sfida con il punteggio di 6-2 6-3, aggiungendo così il suo nome al prestigioso albo d’oro del torneo, che tra le sue campionesse vanta anche Mirra Andreeva e Lucia Bronzetti. “All’esordio ho dovuto annullare un match point, ma poi da quel momento sono cresciuta partita dopo partita. Vincere un torneo da prima testa di serie non è mai scontato - le parole di Timofeeva -. Conosco Lisa da quando siamo piccole e le faccio i complimenti per la sua stagione, ha fatto un grande salto di qualità e sono convinta si prenderà grandi soddisfazioni. Per me questa settimana è stata molto importante e devo dire che è uno dei migliori ITF che io abbia mai visto”. Dopo nove vittorie consecutive tra il WTA 125 di Madrid e Chiasso, si ferma la favolosa striscia di Lisa Pigato, che mette nel mirino i prossimi appuntamenti con tanta determinazione. Dopo Saint-Malo, giocherà gli Internazionali BNL d’Italia con una wild card e poi le prime qualificazioni Slam della carriera al Roland Garros: “È stata una settimana diversa dal solito, ma sicuramente molto bella. Tante persone sono venute a fare il tifo per me, ho potuto lavorare con il mio team al completo e ciò che stiamo facendo mi aiuta tanto. Le emozioni forse oggi mi hanno giocato un brutto scherzo e non sono riuscita a dare del mio meglio, ma ciò non cambia quello che abbiamo fatto. Adesso mi aspettano dei tornei belli e importanti, ci tengo molto. A Roma ho già giocato quindi penso di poterla gestire, poi ci saranno le prime quali Slam a Parigi, un obiettivo che avevo da tempo. E se la nazionale dovesse chiamarmi sarebbe un grandissimo onore, anche se squadra che vince non si cambia quindi non entro nel merito (ride)”. 

La soddisfazione di Mangiacavalli – “Con la finale si è conclusa un’altra edizione caratterizzata dalla passione e dalla dedizione del team del TC Chiasso. Il nostro obiettivo è far sentire le giocatrici a casa, cercando di rendere il loro soggiorno il più piacevole possibile. I feedback ricevuti ci rendono molto felici”, le parole del direttore dell’Axion Open Matteo Mangiacavalli, soddisfatto per l’esito di una 14ª edizione di un torneo che ancora una volta ha soddisfatto le aspettative, come confermato dal tutto esaurito dei giorni conclusivi: “Quest’anno diverse giocatrici della zona sono andate in fondo. Penso a Bandecchi nei quarti, De Stefano in semifinale e Pigato in finale. Questo nell’arco dei giorni ha generato ancora più interesse e siamo arrivati ad avere le tribune piene nel weekend. Oltre allo staff composto da 50 persone, è doveroso ringraziare il main sponsor Axion SWISS Bank e tutti gli altri sponsor, così come Swiss Tennis, per aver rinnovato la fiducia nei nostri confronti. Non vediamo l’ora di proseguire insieme”.

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