Sinner, lo spagnolo e l'app di incontri: divertente siparietto nell'intervista del dopo gara

Divertente siparietto a Madrid tra Jannik Sinner e un giornalista durante l'intervista in campo subito dopo la vittoria dell'azzurro numero uno del mondo sul danese Elmer Moeller. "Lo spagnolo? Lo capisco un po' ma non sono ancora in grado di parlarlo. L’obiettivo è farlo in un anno, ho il fisioterapista argentino e questo aiuta. Uso anche Babbel e Duolingo...". A quel punto il giornalista mostra un certo imbarazzo perché scambia Babbel per Babel, che è una app di incontri. Sinner capisce allora il fraintendimento e scoppia in una risata: "Hai capito male. Di quelle non ho bisogno...".