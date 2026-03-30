tennis

Sinner vince a Miami, dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Miami e celebra il weekend d'oro dello sport italiano con una dedica a Kimi Antonelli (F1) e Marco Bezzecchi (MotoGP)

30 Mar 2026 - 09:21
00:13 
videovideo

"Bez Kimi Italia". Con queste parole nel classico autografo sulla telecamera dopo la partita, Jannik Sinner ha dedicato la vittoria del torneo Atp Masters 1000 di Miami ai sue due amici Andrea Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi vincitori rispettivamente del Gran Premio del Giappone di Formula 1 e del Gp degli Usa della MotoGp. Sinner conferma così la sua grande passione per gli sport motoristici.

sinner
antonelli
bezzecchi
dedica

Virali

00:36
Hazard festeggia alla...Hazard

Hazard festeggia alla...Hazard

00:33
Mbappé difende tifoso che fa invasione

Mbappé difende tifoso che fa invasione

00:13
Sinner: dedica a Bezzecchi e Antonelli

Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

00:08
Vicenza in Serie B: che festa in città

Vicenza in Serie B: che festa in città

00:06
Bosnia-Italia, balconi a 500€ per vedere la partita

Bosnia-Italia, balconi a 500€ per vedere la partita

00:15
Sommer, bagno ghiacciato nelle Alpi

Sommer, bagno ghiacciato nelle Alpi

00:14
Sinner ha mille talenti

Sinner ha mille talenti

00:17
Antonelli, che agguato!

Antonelli, che agguato!

00:36
Hazard festeggia alla...Hazard

Hazard festeggia alla...Hazard

I più visti

Sinner ha mille talenti

Sinner ha mille talenti

Bosnia: Zenica sotto la neve

Gli azzurri cambiano i piani per il...meteo. La neve copre il campo di Zenica, partenza posticipata VIDEO

Argentina: magia di punizione di Nico Paz

Argentina: magia di punizione di Nico Paz

Mai visto: giocatori litigano per avere la maglia di Messi

Mai visto: giocatori litigano per avere la maglia di Messi

Sinner: dedica a Bezzecchi e Antonelli

Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

Antonelli, che agguato!

Antonelli, che agguato!