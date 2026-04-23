Alcaraz a cuore aperto: "Dopo Ferrero sono un uomo nuovo: ora posso decidere io"

Brooks Nader dimentica Alcaraz: ecco la sua nuova fiamma
© instagram | Brooks Nader
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L'attuale numero 2 rivela i dettagli dopo la separazione dallo storico coach Juan Carlos Ferrero: "Ho imparato a gestire la pressione e a dire basta"
È un Carlos Alcaraz a tutto tondo quello che si è raccontato al podcast ufficiale del Mutua Madrid Open. L'asso spagnolo, ospite del format del torneo, ha rotto il silenzio su uno dei temi più caldi degli ultimi mesi: la separazione dallo storico coach Juan Carlos Ferrero. Scelta che ha segnato un netto cambio nella carriera dello spagnolo, portando alla promozione di Samu Lopez e a un ruolo sempre più centrale del fratello Alvaro.
"Ora ho voce in capitolo - ha spiegato lo spagnolo - posso esprimere la mia opinione, prendere decisioni e comunicare di cosa ho bisogno. Adesso dico io quando devo fermarmi o quando è il momento di allenarmi". Un cambiamento soprattutto mentale: "In passato la pressione e il nervosismo prendevano il sopravvento. Oggi affronto tutto con più calma, cercando solo di divertirmi in campo".
Resta però l'incognita sulle condizioni fisiche. Il problema al polso continua a tenere i tifosi col fiato sospeso, con l'obiettivo puntato sulla terra rossa del Roland Garros. Parigi sogna di rivedere il duello infinito con Jannik Sinner, ma Alcaraz non corre. Per ricaricare le pile, il segreto è sempre lo stesso: tornare a casa, a Murcia. "Lì torno a essere il ragazzino di sempre. Dimentico di essere una star del tennis e faccio le cose più semplici con i miei amici. È questo che mi riporta con i piedi per terra".
Non solo tennis. Carlitos ha svelato la sua grande passione extra-campo: il golf. Con un obiettivo ambizioso da raggiungere entro la fine dell'anno. "Voglio arrivare a un handicap di 5, ora sono intorno a 12. Se ci riuscissi, potrei finalmente sfidare e battere Andy Murray. Se lo incontrassi oggi mi annienterebbe, ma tra qualche mese..." ha concluso.
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