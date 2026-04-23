Alcaraz a cuore aperto: "Dopo Ferrero sono un uomo nuovo: ora posso decidere io"

"Ora ho voce in capitolo - ha spiegato lo spagnolo - posso esprimere la mia opinione, prendere decisioni e comunicare di cosa ho bisogno. Adesso dico io quando devo fermarmi o quando è il momento di allenarmi". Un cambiamento soprattutto mentale: "In passato la pressione e il nervosismo prendevano il sopravvento. Oggi affronto tutto con più calma, cercando solo di divertirmi in campo".