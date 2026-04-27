Tennis, l'ombra del virus a Madrid: i tacos ai gamberetti stendono i giocatori
Una possibile intossicazione alimentare mette in difficoltà diversi tennisti a Madrid: Courier punta il dito contro i gamberetti
Quella di Madrid non è di certo una delle edizioni più fortunate del tennis: alla Caja Magica, luogo del torneo madrileno, a far notizia è un presunto virus intestinale che ha messo in difficoltà diversi tennisti.
Tutto è partito da una serie di forfait sospetti, ai quali ha provato a dare risposta Jim Courier. L'ex numero uno al mondo e attuale commentatore, dai microfoni di Tennis Channel ha sentenziato: la colpa sarebbe dei tacos di gamberetti serviti alla mensa dei giocatori che avrebbero scatenato un'intossicazione alimentare collettiva.
Una tesi indirettamente confermata dal campo con i ritiri di Marin Cilic, seguito a ruota da Madison Keys. Nella giornata di ieri anche Iga Swiatek si è dovuta ritirare nel terzo set contro Ann Li, mentre l'americana Coco Gauff ha dovuto vomitare in campo prima di riuscire incredibilmente a rimontare Sorana Cirstea. "Non stringetevi nemmeno la mano", è stato il diktat della tennista per evitare che il contagio si propaghi ulteriormente.
In questo clima di estrema allerta, Jannik Sinner si è salvato grazie anche a una permanenza minima al campo, doccia veloce e, soprattutto, niente gamberetti.