Sinner supera Bonzi e guarda avanti: "Partita tosta, campo con condizioni particolari".

Mentre è dispiaciuto per l'infortunio al polso che costringerà Alcaraz a saltare Roma e Roland Garros: "Carlos non ha avuto scelta e ha dovuto rinunciare a un grande slam. Non è facile, sicuramente è una scelta che fa male. Tornare dagli infortuni è sempre difficile e sarebbe sbagliato a far tutto di fretta e rischiare di farsi ancora più male. Ha un grande staff intorno a sé, dovrà ascoltarlo e ascoltare il suo corpo. Speriamo che possa ritornare per Wimbledon, anche su erba è uno dei giocatori più forti avendolo vinto già due volte. Avrei preferito che Carlos fosse qui per sfidarlo ancora, mi piace affrontare i giocatori più forti".