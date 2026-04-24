ATP MADRID

Sinner supera Bonzi e guarda avanti: "Partita tosta, campo con condizioni particolari".

Il numero 1 al mondo si apre anche sull'infortunio del rivale Alcaraz: "Avrei preferito affrontarlo ancora, saprà ascoltare il suo corpo e spero ci sia per Wimbledon" 

24 Apr 2026 - 18:42
© Getty Images

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Il primo ostacolo è alle spalle, non senza qualche complicazione. Jannik Sinner super in rimonta (6-7, 6-1, 6-4) il francese Benjamin Bonzi e avanza al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. 

Un match non scontato, come sottolineato dallo stesso numero 1 al mondo nelle interviste: "Partita difficile e tosta. Ho fatto fatica ma lo sapevo prima dell'incontro: questo è un campo con condizioni particolari. Posso migliorare per il prossimo turno, ho cercato di rimanere calmo nonostante essere andato sotto e penso a un giorno alla volta. L'importante ora è recuperare fisicamente e stare sul pezzo mentalmente, intanto sono contento di come ho reagito e della vittoria".

Dopo i trionfi a Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo, Sinner in Spagna insegue anche la storia, dato che potrebbe diventare il primo tennista della storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi: "Al momento, penso a cercare di capire come si gioca su questa superficie, poi vedremo come andrà. So che cosa c'è in palio, ma non voglio concentrarmi troppo su questo. Sappiamo dove vogliamo andare, ma devo pensare al mio corpo e a come mi sento in questo momento".

Mentre è dispiaciuto per l'infortunio al polso che costringerà Alcaraz a saltare Roma e Roland Garros: "Carlos non ha avuto scelta e ha dovuto rinunciare a un grande slam. Non è facile, sicuramente è una scelta che fa male. Tornare dagli infortuni è sempre difficile e sarebbe sbagliato a far tutto di fretta e rischiare di farsi ancora più male. Ha un grande staff intorno a sé, dovrà ascoltarlo e ascoltare il suo corpo. Speriamo che possa ritornare per Wimbledon, anche su erba è uno dei giocatori più forti avendolo vinto già due volte. Avrei preferito che Carlos fosse qui per sfidarlo ancora, mi piace affrontare i giocatori più forti".

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