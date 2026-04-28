Antonelli: "Pensare un GP alla volta. Con Russell c'è rispetto, Mercedes viene prima"

"L'obiettivo per Miami è di... ripartire da dove avevamo lasciato in Giappone, o addirittura ancora più forti. Tra me e Russell c'è molto rispetto e finora abbiamo lavorato molto bene. Certo, sono qui per vincere le gare e il campionato: è per forza di cose il mio obiettivo. Sicuramente quest'anno io e George abbiamo un'enorme opportunità in termini di ambizioni personali e non vogliamo sprecarla. Al tempo stesso siamo consapevoli che è molto importante mantenere una buona dinamica nella squadra perché Mercedes a vincere il Mondiale Costruttori. Credo che il nostro rapporto sia forte e lo sarà per il resto dell'anno."