Milan-Juve è stata l’ultima di Modric in maglia rossonera? Cosa filtra sul rinnovo

Di sicuro prima la squadra di Allegri, con cui il rapporto è ottimo, dovrà conquistare la qualificazione a quella Champions League che l'ex Real ha già vinto sei volte e che è condizione necessaria per attivare l’opzione di rinnovo unilaterale in suo possesso e rimanere dunque anche nella prossima annata, fino al 30 giugno 2027, ma non è detto che basti. Modric a Milano si trova molto bene, ma non si è ancora mai esposto sulla possibilità di restare e la sensazione è che prenderà una decisione anche in base alle mosse di mercato del club: Modric rinnoverà se la squadra sarà competitiva e "ambiziosa", per riprendere le parole di Allegri.