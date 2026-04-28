Milan-Juve è stata l’ultima di Modric in maglia rossonera? Cosa filtra sul rinnovo
Infortunio Modric © italyphotopress
"Il Club augura a Luka una pronta guarigione in vista della FIFA World Cup!". La testata di Manuel Locatelli e la conseguente frattura complessa pluriframmentaria dell'osso zigomatico sinistro hanno messo fine in anticipo alla stagione di Modric con il Milan e allora in queste ore molti tifosi si chiedono: quella contro la Juventus è stata l'ultima partita con la maglia rossonera del fuoriclasse croato? Al momento sul futuro del numero 14 regna l'incertezza, come ha detto anche Allegri la decisione spetterà soltanto a lui e alla sua famiglia e probabilmente verrà presa solo a ridosso o dopo il Mondiale nordamericano.
Di sicuro prima la squadra di Allegri, con cui il rapporto è ottimo, dovrà conquistare la qualificazione a quella Champions League che l'ex Real ha già vinto sei volte e che è condizione necessaria per attivare l’opzione di rinnovo unilaterale in suo possesso e rimanere dunque anche nella prossima annata, fino al 30 giugno 2027, ma non è detto che basti. Modric a Milano si trova molto bene, ma non si è ancora mai esposto sulla possibilità di restare e la sensazione è che prenderà una decisione anche in base alle mosse di mercato del club: Modric rinnoverà se la squadra sarà competitiva e "ambiziosa", per riprendere le parole di Allegri.