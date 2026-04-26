Tennis, Atp Madrid: Sinner batte anche Moller, è agli ottavi
Battuto 6-2, 6-3 il danese: ora c'è il match contro Norrie o Tirante
Continua il percorso di Jannik Sinner all'Atp di Madrid. L'altoatesino e numero 1 al Mondo impiega meno di un'ora e mezza di gioco per battere 6-2, 6-3 il danese Elmer Moller, anche se nel corso del primo set, sul 5-1, perde il servizio contro lo scandinavo. Adesso, il classe 2001 di Sesto Pusteria è agli ottavi: se la vedrà con il britannico Cameron Norrie o l'argentino Thiago Agustin Tirante per accedere ai quarti di finale.
Nessun problema per Sinner a Madrid: sulla terra rossa iberica, il numero 1 al Mondo batte 6-2, 6-3 il danese Elmer Moller. Un risultato conquistato con solidità e con una sola, trascurabile, sbavatura. L'altoatesino, infatti, dopo un turno di servizio senza colpi di scena si prende due break di fila e si porta sul 5-1. A quel punto, lo scandinavo ne recupera uno, strappando il servizio al detentore degli ultimi 4 Masters 1000, che però si prende un altro break, il terzo di fila: e così, il primo set si chiude sul 6-2. Ancora più lineare il secondo: c'è una sola palla break, quella che permette al numero uno della classifica Atp di passare dal 2-2 al 5-2 e chiudere di fatto i conti. Moller rimanda solo il verdetto, poi però deve cedere. Così, dopo nemmeno un'ora e mezza di gioco, ecco il 6-2, 6-3 di Jannik, che così facendo accede agli ottavi di finale. Per arrivare ai quarti dovrà battere uno tra Cameron Norrie e l'argentino Thiago Agustin Tirante. Il sogno è quello di una semifinale tutta italiana, visto che dal lato del tabellone di Sinner c'è pure Musetti che batte 6-4, 7-5 l'olandese Griekspoor (e che ora se la dovrà vedere con il ceco Lehecka).
"Oggi un po' meglio le condizioni di gioco, l'avversario era diverso e ho servito bene nei momenti importanti. Questa era la chiave. Ho cercato di restare compatto e vediamo nel prossimo turno". Così Jannik Sinner commenta a caldo la vittoria contro il danese Moller. "Sono contento, oggi ho cercato di essere solido nei punti importanti e di servire bene. Qui più fa caldo e la palla parte, vediamo cosa succede alla prossima", ha ribadito.