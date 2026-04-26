Tennis, Atp Madrid: Sinner batte anche Moller, è agli ottavi

"Oggi un po' meglio le condizioni di gioco, l'avversario era diverso e ho servito bene nei momenti importanti. Questa era la chiave. Ho cercato di restare compatto e vediamo nel prossimo turno". Così Jannik Sinner commenta a caldo la vittoria contro il danese Moller. "Sono contento, oggi ho cercato di essere solido nei punti importanti e di servire bene. Qui più fa caldo e la palla parte, vediamo cosa succede alla prossima", ha ribadito.