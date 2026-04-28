Tennis, Internazionali: a Piazza del Popolo con partita inaugurale via simbolico a torneo

28 Apr 2026 - 11:31
© fitp

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Aria di grande tennis a Roma, che si prepara agli Internazionali del Foro Italico. Al via oggi, infatti, il tabellone finale delle pre qualificazioni. Partita inaugurale nella centralissima Piazza del Popolo, dove è stato allestito un campo regolamentare che dopo oggi servirà ai campioni in gara per allenarsi in vista del torneo. Prima del match ufficiale, i ragazzi presenti hanno potuto fare qualche scambio in questa cornice unica. 

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