TENNIS

Slitta il recupero per Alcaraz, salterà Roma e Roland Garros: "Meglio essere cauti"

L'annuncio del tennista spagnolo sui propri canali social: "I test consigliano prudenza, è un momento complicato"

24 Apr 2026 - 17:54
© afp

© afp

Carlos Alcaraz non parteciperà né agli Internazionali di Roma né al Roland Garros. L'infortunio al polso destro accusato all'Atp di Barcellona costringe il tennista spagnolo a un lungo periodo ai box, come annunciato dal numero 2 al mondo con un post sui propri profili social. 

Parole che seguono il ritiro dal torneo catalano dopo la vittoria sul finalndese Virtanen e poi la decisione di non partecipare al Masters 1000 di Madrid in svolgimento in questi giorni

Stop Alcaraz, le parole dello spagnolo

"Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l'evoluzione per decidere quando torneremo in pista", ha scritto Alcaraz su X e Instagram. "È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti". 

alcaraz
tennis
carlos alcaraz

Ultimi video

02:13
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

01:32
Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

01:31
DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

01:47
MCH MUSETTI BATTE LANDALUCE AL TORNEO DI BARCELLONA MCH

Musetti parte bene a Barcellona: battuto Landaluce

01:15
DICH BINAGHI SU ATP MEDIASET PER SITO 14/4 DICH

Binaghi e le Atp Finals su Mediaset: "Un orgoglio per tutto il tennis italiano"

02:29
Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

02:05
DICH BINAGHI SU SINNER PER SITO 14/4 OK

Il presidente della Federazione Binaghi: "Vi svelo i segreti di Sinner"

00:18
DICH SINNER IN FINALE 11/4 DICH

Sinner: "Una finale che vuole dire tanto per me, prestazione molto solida"

01:40
MCH SINNER BATTE AUGER ALIASSIME 10/4 MCH

Sinner vola in semifinale a Montecarlo: gli highlights del match con Auger Aliassime

00:13
Sinner: dedica a Bezzecchi e Antonelli

Sinner vince a Miami, la dedica ad Antonelli e Bezzecchi: "L'Italia trionfa"

00:49
DICH SINNER POST MIAMI DICH

Sinner: "Mi godo il momento. Montecarlo? Sono sincero, sarà di preparazione"

00:44
DICH SINNER DA MIAMI DICH

Sinner: "Serve essere molto concentrati"

01:56
MCH SINNER BATTE MICHELSEN A MIAMI MCH

Sinner-Michelsen, che battaglia a Miami: gli highlights del match

00:46
MCH BERRETTINI BATTE MULLER A MIAMI MCH

Berrettini parte bene a Miami

00:31
DICH SINNER SU MIAMI DICH

Sinner: "Momento buono per me, Miami mi era mancata"

02:13
MCH BERRETTINI BATTE MANNARINO A INDIAN WELLS MCH

Berrettini non molla mai: batte Mannarino in rimonta e vola da Zverev

I più visti di Tennis

Camila Giorgi, arriva l'annuncio a sorpresa: "Nel 2027 torno in campo"

 Carlo Alcaraz

Alcaraz, la verità sull'addio a Ferrero: "Ora comando io, prima decidevano gli altri"

Esami negativi per Alcaraz, slitta il rientro: salterà Roma e Roland Garros. Il messaggio social

Berrettini saluta già Madrid: il croato Prizmic si impone in due set. Fuori anche Bellucci, Sonego e Cocciaretto

 Jannik Sinner, Simone vagnozzi e Darren Cahill

Vagnozzi: "Sono io a dover dire le cose scomode a Sinner, Cahill spero resti. Battere Alcaraz è differente"

Sinner soffre nel primo set ma poi supera Bonzi. Avanti anche Musetti

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:34
Sampdoria, il presidente Manfredi si dimette. Francesco De Gennaro nuovo numero uno
19:27
Ex genero difende Ranieri: "Ho lista di Giuda, li farò piangere"
18:42
Sinner soffre nel primo set ma poi supera Bonzi. Avanti anche Musetti
18:42
Jannik tira un sospiro di sollievo: "Partita tosta e condizioni particolari". Poi il dispiacere per Alcaraz
18:00
Fabregas carica il Como: "Orgoglioso ma ora cinque finali"