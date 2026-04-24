Slitta il recupero per Alcaraz, salterà Roma e Roland Garros: "Meglio essere cauti"
L'annuncio del tennista spagnolo sui propri canali social: "I test consigliano prudenza, è un momento complicato"
© afp
Carlos Alcaraz non parteciperà né agli Internazionali di Roma né al Roland Garros. L'infortunio al polso destro accusato all'Atp di Barcellona costringe il tennista spagnolo a un lungo periodo ai box, come annunciato dal numero 2 al mondo con un post sui propri profili social.
Parole che seguono il ritiro dal torneo catalano dopo la vittoria sul finalndese Virtanen e poi la decisione di non partecipare al Masters 1000 di Madrid in svolgimento in questi giorni.
Stop Alcaraz, le parole dello spagnolo
"Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l'evoluzione per decidere quando torneremo in pista", ha scritto Alcaraz su X e Instagram. "È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti".