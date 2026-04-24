Slitta il recupero per Alcaraz, salterà Roma e Roland Garros: "Meglio essere cauti"

"Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l'evoluzione per decidere quando torneremo in pista", ha scritto Alcaraz su X e Instagram. "È un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti".