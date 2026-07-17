Le ATP Finals restano a Torino anche nel 2027, Binaghi: "Scelta di continuità e fiducia"

Le ATP Finals sono state ufficialmente confermate a Torino anche per l'edizione del 2027. L'annuncio è arrivato dal presidente della FITP Angelo Binaghi nel corso della presentazione del masterplan per l'evento del 2026 che - come quello del 2027 - sarà trasmesso in chiaro su Mediaset. La decisione premia il successo organizzativo e il grande calore dimostrato dal pubblico e dalle istituzioni locali negli ultimi anni. Binaghi ha definito la riconferma come "una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni e partner che hanno lavorato con grande passione".