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Le ATP Finals restano a Torino anche nel 2027, Binaghi: "Scelta di continuità e fiducia"

Le ATP Finals si giocheranno a Torino anche nel 2027: l'annuncio del presidente FITP Binaghi. Le partite su Mediaset

17 Lug 2026 - 10:14
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Le ATP Finals sono state ufficialmente confermate a Torino anche per l'edizione del 2027. L'annuncio è arrivato dal presidente della FITP Angelo Binaghi nel corso della presentazione del masterplan per l'evento del 2026 che - come quello del 2027 - sarà trasmesso in chiaro su Mediaset. La decisione premia il successo organizzativo e il grande calore dimostrato dal pubblico e dalle istituzioni locali negli ultimi anni. Binaghi ha definito la riconferma come "una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni e partner che hanno lavorato con grande passione".

Anche da parte dei vertici dell'ATP è arrivato il pieno apprezzamento per l'operato svolto fino a questo momento sotto la Mole. Negli ultimi cinque anni il torneo di fine stagione ha trovato in Italia la sua collocazione ideale per espandere il proprio valore commerciale e mediatico.

Il presidente dell'ATP Andrea Gaudenzi ha evidenziato come la città sia diventata "sinonimo delle Nitto ATP Finals, contribuendo a portare l'evento a nuovi livelli". Il dirigente ha richiamato "i numeri da record che abbiamo registrato in termini di montepremi, affluenza di pubblico e audience televisiva" per confermare la bontà del percorso condiviso.

I piani della federazione puntano a un'ulteriore espansione della kermesse, cercando un'intesa strategica con il Governo e con Sport e Salute. L'obiettivo è quello di rendere pienamente operativo il Comitato per le Finals e valorizzare il complesso sportivo dell'Inalpi Arena su scala internazionale. L'idea guida è quella di avvicinare la struttura dell'evento a quella dei tornei del Grande Slam, includendo competizioni riservate ai giovani e agli atleti disabili. Si lavora per allungare la durata della manifestazione e ampliarne la portata su tutto il territorio nazionale, garantendo un'eredità duratura per l'intero movimento sportivo.

Albo d'oro Atp Finals: tutti i vincitori e i record dei Maestri

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© italyphotopress | Stan Smith (1970)
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