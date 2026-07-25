LA NOTA

Cento milioni per Leao? Il Fenerbahce smentisce l'offerta con un comunicato

"Queste affermazioni sono false", recita la nota del club turco. Che però non smentisce l'interessamento

25 Lug 2026 - 12:12
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"Le affermazioni secondo cui avremmo presentato un'offerta di circa 100 milioni di euro per Rafael Leao, comprensiva di costo del trasferimento e dello stipendio, sono false". Attraverso un comunicato, il Fenerbahce smentisce seccamente le cifre circolate sull'attaccante del Milan, per cui il club turco avrebbe pronto un ingaggio annuale da 8 milioni di euro netti come base fissa, più 1,5 milioni come bonus in caso di superamento delle 20 presenze, più 1,5 milioni se segnerà 15 gol e un altro milione per la vittoria del campionato (in totale un potenziale stipendio da 12 milioni di euro a stagione) e 50 milioni per la società rossonera. "Nessuna offerta di questo tipo è stata presentata al giocatore o al suo club", ha proseguito il Fenerbahce nella nota, che non nega tuttavia un interessamento per il portoghese. "Il nostro unico obiettivo è la partita di ritorno contro il Górnik Zabrze nel secondo turno preliminare della Champions League e il passaggio al turno successivo". Dal canto suo Leao avrebbe già espresso il suo 'no' a un eventuale trasferimento in Turchia.

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