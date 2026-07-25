Cento milioni per Leao? Il Fenerbahce smentisce l'offerta con un comunicato

"Le affermazioni secondo cui avremmo presentato un'offerta di circa 100 milioni di euro per Rafael Leao, comprensiva di costo del trasferimento e dello stipendio, sono false". Attraverso un comunicato, il Fenerbahce smentisce seccamente le cifre circolate sull'attaccante del Milan, per cui il club turco avrebbe pronto un ingaggio annuale da 8 milioni di euro netti come base fissa, più 1,5 milioni come bonus in caso di superamento delle 20 presenze, più 1,5 milioni se segnerà 15 gol e un altro milione per la vittoria del campionato (in totale un potenziale stipendio da 12 milioni di euro a stagione) e 50 milioni per la società rossonera. "Nessuna offerta di questo tipo è stata presentata al giocatore o al suo club", ha proseguito il Fenerbahce nella nota, che non nega tuttavia un interessamento per il portoghese. "Il nostro unico obiettivo è la partita di ritorno contro il Górnik Zabrze nel secondo turno preliminare della Champions League e il passaggio al turno successivo". Dal canto suo Leao avrebbe già espresso il suo 'no' a un eventuale trasferimento in Turchia.