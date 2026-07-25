Milan, è Karetsas il prescelto: il Genk attende i rossoneri, l'intreccio con Leao e il Dortmund

Amorim ha chiesto un rinforzo sulla trequarti e il greco è il prescelto, ma senza un incasso sostanzioso Cardinale non darà il via libera per l'affondo sul talento classe 2007. L'entourage del fantasista del Genk è informato sulla faccenda e non ha ancora chiuso con il Borussia Dortmund che sta spingendo forte per assicurarsi il 19enne. Al momento però i gialloneri non hanno offerto più di 30 milioni e il club belga non ha ancora autorizzato la cessione. Un bene per il Milan che però non può aspettare troppo: la settimana che arriva si prospetta decisiva.