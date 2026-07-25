MANOVRE ROSSONERE

Milan, è Karetsas il prescelto: il Genk attende i rossoneri, l'intreccio con Leao e il Dortmund

Se Rafa non saluta impossibile affondare con i belgi che hanno rifiutato le prime proposte del Dortmund

25 Lug 2026 - 11:05
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Ancora pochi giorni e poi il Milan riabbraccerà Rafa Leao. Il portoghese è atteso il 29 luglio, ma il periodo da trascorrere agli ordini di Amorim dovrebbe essere brevissimo. Dovrebbe perché le voci di mercato con al centro l'ex Lille sono sempre più insistenti. Ma sul piatto finora c'è ben poco se non i circa 10 milioni di euro che il Fenerbahce, così come il Galatasaray, ha offerto all'esterno classe 1999. Proposte importanti ma che non scaldano affatto il calciatore, convinto che sia la Premier League la soluzione migliore per la sua carriera.

Tra i club turchi sembra essere il Fenerbahce la squadra intenzionata a portare davvero in porto l'affare, ma il Milan non deroga: i rossoneri vogliono almeno 50-60 mln per cedere il portoghese. I gialloblù però, al momento, non si sono spinti oltre quota 40 milioni. Esattamente 5 milioni per il prestito e 35 per l'obbligo di riscatto. La distanza è di quelle importanti, e l'impasse su questo fronte penalizza il Milan per quanto riguarda l'affare Karetsas.

Leggi anche

Milan, Cardinale sui rinnovi di Camarda e Comotto: "Rappresentano il nostro futuro vincente"

Amorim ha chiesto un rinforzo sulla trequarti e il greco è il prescelto, ma senza un incasso sostanzioso Cardinale non darà il via libera per l'affondo sul talento classe 2007. L'entourage del fantasista del Genk è informato sulla faccenda e non ha ancora chiuso con il Borussia Dortmund che sta spingendo forte per assicurarsi il 19enne. Al momento però i gialloneri non hanno offerto più di 30 milioni e il club belga non ha ancora autorizzato la cessione. Un bene per il Milan che però non può aspettare troppo: la settimana che arriva si prospetta decisiva.

milan
leao
ruben amorim

Ultimi video

01:35
Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

01:28
Accomando: "Portiere Juve, sfuma il Dibu Martinez. Ecco chi è in pole adesso"

Accomando: "Portiere Juve, sfuma il Dibu Martinez. Ecco chi è in pole adesso"

00:54
Inter, cosa serve per arrivare a Romero? Intanto c'è l'apertura

Inter, cosa serve per arrivare a Romero? Intanto c'è l'apertura

00:48
Inter, senti cosa dice Khalaili: l'esterno israeliano è furente

Inter, senti cosa dice Khalaili: l'esterno israeliano è furente

01:02
Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

Mercato Milan, non solo Diawara ma quanti giovani di qualità

00:51
Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

Milan, Leao per arrivare a Karetsas, ecco come

00:59
Leao, c'è l'offerta dalla Turchia: la situazione del portoghese

Leao, c'è l'offerta dalla Turchia: la situazione del portoghese

01:29
In gol e in esubero

Inter, Frattesi e l'estate "da esubero"

02:19
Leao torna in Italia

Leao torna in Italia: quale futuro?

01:44
Lasciarsi o proseguire

Lasciarsi o proseguire

00:16
CAMARDA VA A FIRMARE MCH

Camarda a Casa Milan per la firma sul rinnovo fino al 2031

01:16
Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

Accomando: "Juventus, il portiere arriva da Napoli"

01:18
Raimondi: "Cardinale a Milanello, si puntano due gioielli"

Raimondi: "Cardinale a Milanello, si puntano due gioielli"

00:54
Juventus, Vlahovic citofona a Spalletti? Le novità

Juventus, Vlahovic citofona a Spalletti? Le novità

03:42
Sabatini: "Le pagelle del calciomercato". Voti molto severi

Sabatini: "Le pagelle del calciomercato". Voti molto severi

01:35
Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

Landoni: "Napoli, contatti con un difensore della Juve"

I più visti di Milan

Leao torna in Italia

Leao torna in Italia: quale futuro?

Maxi ingaggio e offerta pronta per il Milan: così il Fenerbahce prepara l'assalto per Leao

Leao non cambia idea: "Parlato col club della cessione", ma il Milan lo aspetta il 29 in Australia

Milan e Modric avanti insieme, adesso c'è anche l'ufficialità: "Ci vediamo presto"

Milan "ostaggio" di Leao: lo cerca solo il Galatasaray, ma l'offerta non convince

Milan, Cardinale sui rinnovi di Camarda e Comotto: "Rappresentano il nostro futuro vincente"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:01
Il Fenerbahce: "Mai presentata offerta da 100 mln per Leao"
12:01
Roma, per l'attacco arriva un no dalla Germania: cos'è successo
11:44
Lazio, continua il pressing per Carlos Espì
11:21
Roma, occhi in casa Milan per l'attacco: Gasp vuole Nkunku
11:14
Rodri, intesa di massima col Real Madrid: adesso si tratta col City