Milan, è Karetsas il prescelto: il Genk attende i rossoneri, l'intreccio con Leao e il Dortmund

Ancora pochi giorni e poi il Milan riabbraccerà Rafa Leao. Il portoghese è atteso il 29 luglio, ma il periodo da trascorrere agli ordini di Amorim dovrebbe essere brevissimo. Dovrebbe perché le voci di mercato con al centro l'ex Lille sono sempre più insistenti. Ma sul piatto finora c'è ben poco se non i circa 10 milioni di euro che il Fenerbahce, così come il Galatasaray, ha offerto all'esterno classe 1999. Proposte importanti ma che non scaldano affatto il calciatore, convinto che sia la Premier League la soluzione migliore per la sua carriera.
Tra i club turchi sembra essere il Fenerbahce la squadra intenzionata a portare davvero in porto l'affare, ma il Milan non deroga: i rossoneri vogliono almeno 50-60 mln per cedere il portoghese. I gialloblù però, al momento, non si sono spinti oltre quota 40 milioni. Esattamente 5 milioni per il prestito e 35 per l'obbligo di riscatto. La distanza è di quelle importanti, e l'impasse su questo fronte penalizza il Milan per quanto riguarda l'affare Karetsas.
Amorim ha chiesto un rinforzo sulla trequarti e il greco è il prescelto, ma senza un incasso sostanzioso Cardinale non darà il via libera per l'affondo sul talento classe 2007. L'entourage del fantasista del Genk è informato sulla faccenda e non ha ancora chiuso con il Borussia Dortmund che sta spingendo forte per assicurarsi il 19enne. Al momento però i gialloneri non hanno offerto più di 30 milioni e il club belga non ha ancora autorizzato la cessione. Un bene per il Milan che però non può aspettare troppo: la settimana che arriva si prospetta decisiva.